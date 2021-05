La comisión de investigación de la trama eólica retoma las comparecencias el 24 de mayo con la intervención del exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán, el ex director financiero de ADE, Francisco Armero y el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya.

Después del 24 de mayo por la mañana, habrá nuevas comparecencias el 2, 7 y 16 de junio por la mañana y el 21 y 30 de junio por la tarde, algo que se ha acordado por unanimidad, según ha explicado el portavoz 'popular' en la comisión, Salvador Cruz. Esta decisión ha sido criticada por el Grupo Ciudadanos, porque las comparecencias por la tarde y por la mañana hacen "complicada" la conciliación para las personas que no tienen dedicación exclusiva. A pesar de ello, esta medida ha sido también aprobada por unanimidad.

Ciudadanos y Partido Popular han acusado al PSOE de querer montar "un circo mediático y un paripé" y de tener "un enorme desconocimiento" del funcionamiento de las Cortes de Castilla y León al decir una cosa ante la prensa y luego no plantearla en la comisión. "Iban a plantear modificar el orden de los comparecientes, las fechas, que algunos -el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco- volvieran a comparecer... Pero el PSOE no tiene mayoría para hacerlo. Ni puede cambiarlo ni se lo ha planteado", ha remarcado Cruz, que ha augurado que "nada va a cambiar" en la comisión de investigación salvo que ahora el PSOE preside la comisión, en vez del Grupo Ciudadanos, como hasta ahora. "Ana Sánchez -la presidenta de la comisión- puede hacer las propuestas que quiera, pero con los votos del Grupo Mixto y el PSOE no le vale", ha afeado Cruz.

El Partido Popular se ha negado a que comparezca Mañueco de nuevo "cuando dejó claro que no tenía nada que ver" con la trama eólica ya ha apuntado que cuando se admitió en julio de 2020 fue un "ejercicio de generosidad".

"Lo que dice en público no es lo que hace en privado", ha afeado el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Javier Panizo, quien ha asgurado que el esquema de trabajo "funcional" previsto se va a mantener. Panizo ha acusado al PSOE de buscar "romper ese consenso", "perder la cortesía parlamentaria" y "aprovechar los votos de Vox" al recibir el apoyo del Grupo Mixto para presidir la comisión, en la que solo participa la procuradora de Podemos, Laura Domínguez. El Grupo Mixto está integrado por dos procuradores de Podemos, una de Vox, uno de Por Ávila y otro de la Unión del Pueblo Leonés.