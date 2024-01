La consejera de Familia de Castilla y León lamenta que haya dos tipos de terrorismos, uno para estar “en Moncloa”

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la 'popular' Isabel Blanco, ha acusado este miércoles al Partido Socialista de no tener ya líneas rojas, tras haber incluido en la proposición de ley de la amnistía actos terroristas con o sin sentencia, y ha lamentado al respecto que en España haya dos tipos de terrorismo, uno de ellos el que le vale al PSOE para mantenerse en la Moncloa.

“Ayer hemos visto que el Partido Socialista ya no tiene líneas rojas, que ya en este país hay dos tipos de terrorismo, el terrorismo que me vale, que me sirve para mantenerme en la Moncloa y que me puedo amnistiar y el resto, por ahora”, ha manifestado en concreto Isabel Blanco que ha comparado al PSOE con Groucho Marx cuando decía estos son mis principios, pero si no me sirven tengo otros.

De este modo ha respondido la consejera a preguntas de los periodistas tras las críticas del Partido Socialista a la Junta por “hacer caja” con el dinero de la Dependencia, acusaciones que ha negado de forma tajante para recordar que la Dependencia no se financia al 50 por ciento.

Según ha explicado, Castilla y León destina unos 750 millones de euros en Dependencia de los que el Estado aporta 244 millones. “Ahí están las cuentas, esa es la realidad”, ha aseverado la consejera que ha criticado las “cortinas de humo” de los socialistas “para tapar otras situaciones”.

“Este Gobierno siempre va a pedir más para Castilla y León, siempre va a reivindicar más para Castilla y León, Castilla y León no es una Comunidad de segunda”, ha sentenciado Isabel Blanco que ha recomendado a los socialistas que se pongan al lado de la Junta para reivindicar “una financiación adecuada”.

“No puede ser, y lo hemos repetido, y lo seguiremos repitiendo que no se financie, que no haya recursos para llegar a ese 50 por ciento de la dependencia como establece la Ley, pero sí haya recursos, 15.000 millones, para cesiones a los separatistas”, ha criticado Blanco que ha acusado a los socialistas de jugar con la dignidad de las personas.