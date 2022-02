El consejero de Sanidad de Castilla y León confirma que se reunió con un alto cargo de Ambuibérica aunque no consta en su agenda

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha confirmado este martes que el 23 de diciembre de 2021 se reunió con un alto cargo de Ambuibérica, empresa presidida el exalcalde de Mayorga y exdiputado provincial por el PP, Carlos Magdaleno, aunque no consta en su agenda de reuniones.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, aseguró este lunes en el debate electoral que Vázquez se había reunido con el "licitador de un concurso de 800 millones", un asunto del que Mañueco no respondió. Este martes, en rueda de prensa telemática -Igea está confinado-, el candidato de Cs ha explicado que conoció esta reunión porque alguien de la Consejería les informó de la cita, aunque no está publicada en la agenda.

Igea ha asegurado que él no discute la legitimidad de esa reunión, sino que reclama que el consejero sea "transparente". "No digo que se puedan producir o no, ni que sean legítimas o ilegítimas, pero tienen que ser transparentes. Tiene que estar en la agenda para que alguien más quiere licitar sepa que se puede reunir o que tiene que saber si se habla de esto o de otra cosa. Por eso pusimos esto en el Código Ético", ha justificado Igea, que ha insistido en que el gobierno autonómico dé explicaciones.

Vázquez ha reconocido -en una rueda de prensa celebrada en Burgos- que se reunió con el adjudicatario del servicio de Transporte, que tiene "carencias y problemas" porque quiere "intentar mejorar en lo posible el servicio". "Si al señor Igea le parece que que no esté en la agenda es el único problema de la Consejería de Sanidad... así estaba la consejería cuando yo la he recogido. Y poco más tengo que decir", ha zanjado el consejero de Sanidad.

Vázquez ha asegurado que en sus cinco semanas de mandato se ha reunido con "decenas" de personas porque así era necesario dada la "catástrofe de gestión" que hay en la Consejería de Sanidad. Según su agenda pública, Vázquez se ha reunido con colegios profesionales, con los sindicatos, ha tenido varios encuentros con personal sanitario de varias zonas básicas de salud y con equipos directivos de Salamanca, Palencia y Zamora, entre otros. También figuran varias entrevistas que ha dado -aunque la que concedió a elDiario.es en Burgos el 20 de enero no figura en su agenda-. La Consejería solo ha publicado dos reuniones con empresas: el 10 de enero con Marsi-Bionics -una empresa que desarrolla exoesqueletos vinculada al CSIC- y este martes 1 de febrero, Eskariam -una empresa de servicios jurídicos-.

Desde Aguilar de Campoo, el presidente autonómico y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que las afirmaciones de Igea "no se corresponden con la realidad" y que actualmente no hay abierto ningún proceso de licitación en materia de transporte sanitario, según recoge Europa Press. El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha exigido conocer el contrato con la empresa que actualmente presta el servicio de transporte sanitario. "Hace falta transparencia y decencia", ha incidido Tudanca.

Ambuibérica y sus contratos

Ambuibérica es la principal empresa responsable del transporte sanitario en Castilla y León. El 9 de diciembre de 2021 -con el gobierno de coalición aún operativo-, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 808.960.681 euros para contratar hasta 2028 el servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como programado, en un incremento presupuestario de un 113,8 % anual respecto a los años anteriores para aumentar el número de ambulancias y "mejorar y reforzar" la cobertura asistencial.

La compañía tiene una gran conflictividad laboral desde hace varios años y que durante la pandemia ha supuesto varias quejas ante Inspección de Trabajo. La Guardia Civil investiga el fuego en una ambulancia y la rotura de cristales en la sede de Ambuibérica en Zaratán y trabaja con la hipótesis de que ambos hechos puedan tener relación con la conflictividad laboral.

Las Cortes de Castilla y León acordaron por unanimidad pedir a la Junta que realice auditorías a Ambuibérica para asegurarse de que la empresa cumple el contrato que tiene con la Junta e imponer sanciones si fuera necesario. El 22 de diciembre, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que pondría unidades móviles de test que no realizaría personal sanitario del Sacyl.

El 30 de diciembre, el consejero de Sanidad anunció que las unidades móviles empezarían a funcionar el 4 de enero, aunque aseguró que no conocía a qué empresas se asignaban estos contratos ni qué coste suponía para el gobierno autonómico. Finalmente realizan los test técnicos de ambulancia -lo que provocó quejas en los colegios profesionales de Enfermería- y estas de las tres empresas, dos son de excargos del PP: CSM, Ambuibérica (de Magdaleno) y Biorama (de Francisco Julián Ramos, exalcalde de Guijuelo (Salamanca) y exprocurador de las Cortes durante 11 años). ¿El coste? 6.393.481,38 euros por unos 200.000 euros en un contrato en el que no se incluye la compra de los hisopos y los reactivos, que aporta la Junta de Castilla y León. Por realizar estos test desde el 4 al 31 de enero, Ambuibérica cobrará 1.096.875 euros.