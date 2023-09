La creación de un coordinador de comunicación enfrenta a PSOE con PP y Vox en Burgos

El Ayuntamiento de Burgos contará con un coordinador de comunicación, que se encargará de dirigir la comunicación interna y externa además de protocolo, tras la decisión del equipo de Gobierno (PP-Vox) de incorporar una plaza nueva de trabajador eventual en la plantilla municipal, eliminando la plaza de director de comunicación ya recogida en la relación de puestos de trabajo, a cubrir por un funcionario en concurso público.

La decisión, tomada semanas atrás, ha generado este jueves un cruce de acusaciones entre el Grupo Municipal Socialista y el equipo de Gobierno, después de que en Junta de Gobierno Local se haya aprobado un cambio en la denominación, y un incremento de salario, con respecto al anuncio que publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 31 de agosto.

En declaraciones a los medios, el concejal socialista José María Romo ha acusado a PP y Vox de querer tener “un vocero a su servicio” en el área de comunicación del Ayuntamiento, “teniendo en cuenta los fundados rumores” que indican que, antes de llevarse a cabo un proceso de selección, “el puesto ya estaba dado”.

Romo ha admitido que el equipo de Gobierno puede crear un puesto como el que ha creado, y también modificar las condiciones del mismo, pero le ha recordado que tiene que “justificarlo” con los preceptivos informes, una justificación que “está reclamada” por la Secretaría General y la Intervención, y que también reclaman los socialistas.

“La justificación no puede ser la confianza personal o el amiguismo, porque cuando en la administración se habla de confianza se refiere a una confianza profesional basada en capacidades y en destreza”, ha insistido, al mismo tiempo que ha denunciado la “manipulación” que se esconde tras los cambios realizados en la plantilla.

Por su parte, la socialista Nuria Barrio ha criticado no solo que PP y Vox hayan “transformado en personal eventual un puesto que era personal funcionario” sino que, ahora, eleven la retribución prevista de 54.553 a 68.000 euros anuales, al cambiar el nombre de director a coordinador.

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz Andrea Ballesteros (PP) ha explicado en rueda de prensa que consideran este “un puesto esencial” para el Ayuntamiento y han “estimado” conveniente crear un puesto eventual, en lugar del puesto de funcionario de plantilla para poder “cubrirlo”. En cuanto al cambio de denominación, lo ha justificado en que la persona que ocupe el puesto tendrá que coordinar todo el área, “comunicación y protocolo”, toda la comunicación interna y externa, de ahí también el incremento en las retribuciones.

Mientras, el portavoz de Vox y vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, ha calificado de “chocante” que el PSOE pregunte por esta cuestión cuando “se tiró años intentando sacar el puesto de director de comunicación y no lo pudo cubrir porque no lo supo hacer o no lo quiso hacer”.