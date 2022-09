Igea desvela que Mañueco quiso hacer senador autonómico a Cosidó en 2019

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora procurador en el Grupo Mixto por Ciudadanos, Francisco Igea, ha desvelado hoy en el Pleno de las Cortes que el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quiso hacer senador autonómico al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Igea lo ha contado en el debate sobre la Proposición de Ley de PP y Vox para evitar que se pueda bloquear la designación de senadores. Vox ha asegurado que es un cambio que ha “arrancado” al Partido Popular.

“Lo que se propone, y yo les voy a contar un cuento de mayo de 2019 -momento en que se estaba pactando el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos- para que lo entiendan, y supongo que es un cuento que a alguno le va a sorprender, no es de mayo, es de un poquito posterior”, ha matizado Igea. “Cuando se elegía senador, yo recibí una llamada del presidente -Alfonso Fernández Mañueco- proponiéndome un candidato a senador, que era el señor Cosidó, y yo le dije que no íbamos a apoyar una propuesta de ese tenor porque podía presumirse que dábamos protección o inmunidad parlamentaria a un señor que estaba en una situación delicada -la Operación Kitchen- en ese momento”, relatado. Lo que ocurrió es que Mañueco colocó a Cosidó como asesor y al alavés Javier Maroto, que se había empadronado en un pueblo de Segovia, como senador.

Con la nueva ley, “cualquiera”, incluso “con cero votos” va a poder ser senador de las Cortes de Castilla y León. Para el exvicepresidente “esto es simplemente despreciar la labor del Parlamento” porque no se trata de “eliminar la proporcionalidad” pero se “elimina la capacidad del Parlamento de decidir si los candidatos son adecuados o no para ejercer su función”.

Igea ha ironizado sobre las palabras del procurador de Vox, Carlos Menéndez, cuando dijo que era un compromiso “arrancado por Vox” al PP. “Jo, como le arranquen todas las cosas así esto va a ser un chollo ¿Qué le han arrancado ustedes? que pueda elegir a quien quiera, que no necesita ni su voto. Lo que le han arrancado es que ustedes se han convertido en perfectamente inútiles. Si se volviese a dar esta situación en la siguiente legislatura, ustedes no servirían para nada, daría igual porque como no pueden votar en contra”, ha explicado Francisco Igea.

Pero, además ha añadido que se incluye en la nueva normativa que los candidatos podrán “voluntariamente” comparecer ante la comisión de reglamento. “¿Esto es lo que le han arrancado? ¿Voluntariamente? Oigan, cuando se ponen ustedes machotes no hay quien les pare”, ha dicho irónicamente. Según Igea, Vox ha convertido al Parlamento en “inútil” y demuestran que tanto ese partido como el PP “desprecian la labor de las Cortes de manera continua” porque no quieren comisiones de investigación, no quieren “que se hable en el Parlamento” y ahora “ni siquiera quieren que se pueda elegir” a los senadores de la Comunidad.

“Es un hito en la historia de la democracia parlamentaria que alguien afirme que será elegido senador cualesquiera que sea el número de votos. Aquí puede ser senador cualquiera, hombre cualquiera no, un señor que esté condenado no puede, no podríamos hacer senador, no sé, al señor Ulibarri (el empresario de medios de Castilla y León condenado en Gürtel y a la espera de un segundo juicio en otra pieza de la operación) ¿verdad? pero es lo único que nos falta”, ha concluido.

La tramitación de esta ley, que sólo permite votar en bloque para evitar que se bloqueea los candidatos, arranca con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de PSOE, Podemos y Por Ávila y los votos en contra de UPL-Soria Ya y Ciudadanos.