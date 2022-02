Igea insta a sumar una mayoría sin Vox mediante una gran coalición

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha insistido este jueves en la necesidad de llegar a un acuerdo de "gran coalición" en Castilla y León para evitar una repetición electoral. Igea, que será el único parlamentario de Ciudadanos tras el desplome de votos, ha atribuido la caída a las candidaturas provincialistas tras comprobar una clara relación entre el ascenso de estas y la bajada de la formación que lidera.

Puente reitera que la abstención del PSOE es una vía a explorar y cree que Tudanca debe "llevar las riendas"

"Salíamos con muy, muy malas perspectivas, o la desaparición o un solo candidato, pero la campaña ha conseguido mantenernos. Los resultados malos se deben a caída permanente desde 2019, aunque aquí en Castilla y León ha comenzado una discreta subida", ha dicho. "Todo esto se debe a errores de estrategia, el mayor de la política española desde la transición fue no intentar sumar los escaños en Congreso y posteriormente la política de pactos que colocó como único socio probable al PP y laminó nuestras expectativas", ha explicado después El candidato de Ciudadanos ha reconocido que puso su cargo a disposición de la Ejecutiva, que le animó a aceptar el acta y "a seguir trabajando".

Ha definido el adelanto electoral como una "convocatoria estúpida que coloca a la Comunidad en una situación muy difícil" porque "se ha dilapidado la mayoría" y el PP tiene "los peores resultados de la historia en Castilla y León, peor incluso que el de 2019" y es "obligado" abrir un periodo de consultas para sumar una mayoría. Además, el exvicepresidente pide al PP que se "aclare" y diga claramente si va a pactar o no con Vox, al tiempo que ha considerado "posible" un acuerdo entre PP, PSOE y Soria ¡YA!, en cuyo caso el voto de Ciudadanos no sería decisivo. Igea sigue asegurando que no hará presidente a Fernández Mañueco, de quien ha quedado clara "su deslealtad".