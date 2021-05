El presidente de Castilla y León confía en la vacunación y la evolución de la pandemia para no pedir el estado de alarma

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, matiza al vicepresidente, Francisco Igea, y supedita la vacunación y la evolución de la pandemia a la petición del toque de queda, el cierre perimetral o el estado de alarma. Mientras este domingo Francisco Igea no descartaba solicitar un nuevo toque de queda si el Supremo avala el de Baleares, Alfonso Fernández Mañueco no ha vinculado su decisión a la ratificación judicial, si no a los datos de la pandemia.

En su visita a Garray (Soria), Mañueco ha asegurado que si la pandemia evoluciona "favorablemente" y el ritmo de vacunación continúa y se frena el contagio, la Junta de Castilla y León no se "plantea" pedir el toque de queda o el cierre perimetral de la comunidad. "Vamos a analizar la situación en los próximos días y hacemos una reflexión profunda de la situación y evolución", ha apuntado Mañueco.

El presidente autonómico ha destacado que la nueva estrategia de la Junta es "un poquito más aperturista" que la Comunidad de Madrid, puesto que allí el cierre de la hostelería será a las 23.00 horas y en Castilla y León será a medianoche. Mañueco ha insistido en que en los próximos días se hará una valoración "en profundidad" y ha puesto el foco en la vacunación, "que es lo que frena los contagios".

También se tendrá en cuenta el grado de ocupación hospitalaria en planta y en las unidades de cuidados intensivos. A pesar de que el semáforo COVID contabiliza el porcentaje de ocupación de casos de COVID, la Junta de Castilla y León también proporciona datos sobre la ocupación de UCIs por pacientes también con otras patologías. Esto significa, que a pesar del descenso en los hospitales, varios hospitales de la Comunidad superan el 80% de ocupación sobre las camas estructurales de UCI: Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Segovia, Clínico de Valladolid y Río Hortega.

Esta decisión de pedir el toque de queda o no se acordaría el miércoles en Consejo de Gobierno ordinario (porque el jueves en Valladolid es festivo). Preguntado por los periodistas sobre si la Junta pedirá ante el Congreso el estado de alarma autonómico si la situación no evoluciona favorablemente, la respuesta de Mañueco ha sido: "Vamos a esperar".

Además, Mañueco ha cargado contra el Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "desaparecer" de la lucha contra la pandemia y quien ha permitido el fin del estado de alarma sin seguridad jurídica, puesto que las comunidades deben recurrir a la Justicia para implantar medidas que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El presidente de Castilla y León ha reprochado la "ineptitud" de Sánchez y también ha lamentado que hayan llegado menos vacunas, entre ellas de AstraZeneca, que ha incumplido su parte del contrato. "Para lo poco que tiene que hacer, que es conseguir las vacunas, y no está a la altura", ha afeado Mañueco.