PSOE, UPL-Soria YA!, Podemos y Por Ávila piden crear una comisión de investigación sobre las residencias, según ha informado este lunes la portavoz de Familia del Grupo Socialista, Nuria Rubio, en una rueda de prensa del PSOE autonómico. Ciudadanos —que la pasada legislatura gestionaba Sanidad— no ha querido firmar esta petición, aunque Rubio no ha querido hacer públicos los motivos. Los socialistas no han contactado con el Partido Popular ni con Vox, aunque la secretaria de Organización, Ana Sánchez, ha esperado que vuelva a apoyar la comisión de investigación.

El PSOE rechaza hablar con Vox en esta y otras cuestiones, pero Sánchez se ha mostrado “segura” de que Vox será “coherente y patriota” y volverán a votar a favor de la comisión de investigación, como hicieron cuando Vox solo tenía un procurador, Fátima Pinacho, que actualmente es la secretaria de la Mesa de las Cortes.

Los 28 procuradores socialistas, los procuradores de Podemos y Por Ávila y los portavoces de UPL y Soria ¡YA! han registrado la petición en las Cortes, en la que reprochan “la opacidad y falta de transparencia” del gobierno autonómico, “que contribuye al oscurantismo, encubriendo los hechos, sus actuaciones concretas y negando el acceso a los datos”.

El parlamento autonómico abrió en la pasada legislatura una comisión de investigación relativa a la gestión de las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia. La constitución de la comisión se dilató porque PP y Ciudadanos abogaban por incluir a dirigentes nacionales y finalmente arrancó en septiembre, pero estuvo paralizada ante los rumores —y posterior anuncio— del adelanto electoral.

Nuria Rubio también ha reclamado al portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, que se retracte después de que dijera que las comisiones de investigación no sirven “para nada”, solo “para hacer ruido”. La procuradora ha reclamado que se desdiga “por respeto a los fallecidos y a sus familiares”. “Sigue siendo necesaria la comisión para dar soluciones más eficaces”, ha reivindicado.

Un gobierno “de vagos”

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León ha cargado contra un gobierno “de vagos” en el que Mañueco ha sustituido a un “vicepresidente hiperactivo” —en referencia a Francisco Igea, de Ciudadanos— por un “vicepresidente florero” —Juan García-Gallardo, de Vox—, quien “carece de competencias y gestión”. Ana Sánchez ha reprochado que Vox y PP quieran “recortar el gasto público” del poder legislativo que representa a los ciudadanos—las Cortes— mientras incrementan el número de altos cargos y viceconsejerías.

También se ha preguntado cuál es la primera medida de la Junta, que todavía no ha explicado en las Cortes las medidas del plan anticrisis, que incluye promesas que Mañueco había realizado en los últimos meses como bonificaciones a la caza, cheque-bebé, una bajada del IRPF y la actualización del kilometraje de los funcionarios, entre otros. Ana Sánchez ha reprochado que la bajada del paro en Castilla y León haya sido inferior a España y ha alertado del incremento de la privatización de la Sanidad, el cierre de más de 10.000 explotaciones agrícolas y ganaderas y el cierre de oficinas bancarias en el medio rural, entre otros.

Pide el remplazo de Maroto en el Senado

Sánchez ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que un segundo senador por Galicia renuncie a su puesto para que el senador autonómico y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, pueda ir a la Cámara Alta por Galicia y no por por Castilla y León. “Si le estamos haciendo un favor a Mañueco”, ha asegurado Ana Sánchez.