Tudanca defiende que Castilla y León no tiene un Gobierno de coalición sino de "supervivencia" y sitúa a Igea como presidente

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido que la Comunidad no está gobernada por un Ejecutivo de coalición formado por PP y Ciudadanos, si no que se trata de una dirección de "supervivencia" donde las decisiones las toma el vicepresidente, Francisco Igea, al que ha situado como presidente en lugar de Alfonso Fernández Mañueco.

"No hay un gobierno de coalición, hay un gobierno de supervivencia, entre Igea y Mañueco el presidente es Igea, él toma las decisiones, ellos sabrán", ha señalado Tudanca en una entrevista a Europa Press, donde ha reconocido que lo que realmente le preocupa es que todo lo que "iba mal" un año después "sigue mal" y, además, "han empeorado algunas cosas".

A juicio de líder socialista desde que asumiera la dirección del Gobierno este ejecutivo "nada se ha corregido", un punto en el que ha citado que las infraestructuras no avanzan, la política demográfica tampoco, ya que, como ha recordado, únicamente se ha creado un grupo de trabajo.

De este modo ha afeado que el "gran cambio regenerador" sea el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad en el que se "duplica" el dinero que se dedica a asesores, sobre todo a "ex cargos de PP y Ciudadanos".

"Desde el punto de vista de la regeneración, de la política industrial, de la economía y de la sanidad todo parece que va peor, menos al señor Igea y a Mañueco, a todos los demás les va peor con su gobierno", ha lamentado.

Por último, para Tudanca es "muy grave" la concepción del Estado Autonómico manifestada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien, como ha recordado el socialista, ha defendido que haya "un Gobierno que coordine y unas autonomías que presten servicios".

"Qué somos, ¿una sucursal?", se ha preguntado Tudanca, quien ha afeado que Mañueco conciba el Gobierno autonómico como mero recibidor del dinero que le da el Gobierno de España. "No tiene proyecto propio, no saben hacia donde vamos", ha criticado.

Fines "electoralistas" de la pandemia

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado "frustrante" y "poco inteligente" que la Junta haya "dilapidado" el acuerdo alcanzando entre la mayoría de los grupos políticos y agentes económicos y sociales al inicio de la pandemia con el único objetivo de usar la pandemia con finales "electoralistas" en busca de un rédito político.

Tudanca ha reiterado que el Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco utiliza la situación generada por el Covid-19 como "escudo" para hacer electoralismos. "Están más interesados en no asumir responsabilidad ni coste político que en tomar las decisiones y asumir su responsabilidad", ha defendido.

En este sentido, el líder socialista ha recordado su apoyo inicial a la Junta a través de un pacto y ha asegurado que entonces era consciente de que ayudaba a la Junta en sus fines electoralistas. "Pero es que me da igual, no se trata de buscar rédito político en esto, me parece muy frustrante y poco inteligente dilapidar ese capital que todos pusimos en sus manos".

De este modo, Luis Tudanca ha insistido en que lo único que tiene que hacer el Ejecutivo regional para volver a ese clima es cumplir su palabra. "Que den ayudas a los hosteleros, a las familias, que reabran consultorios y recuperen la atención presencial y que pidan perdón a los profesionales sanitarios por un decreto aprobado con nocturnidad y alevosía", ha defendido.

Así, ha recordado que el pacto hablaba de bajar tasas universitarias, impulsar becar, reducir la brecha digital, industria y empleo con el fin de preparar la Comunidad "para lo que viene". "Quieren volver a pensar en pequeño", ha lamentado.

Ante esta situación, Tudanca ha criticado la "falta de palabra" del presidente, algo que ha llevado incluso a dudar del Diálogo Social por parte de empresarios y sindicatos o el incumplimiento de la jornada de 35 horas para funcionarios. "Es muy difícil llegar a un acuerdo sin más con alguien que no tiene palabra, hemos sido muy generosos", ha asegurado.

Frente a esta actitud ha destacado la labor realizada por los socialistas de la Comunidad desde la idea de hacer "aportaciones" y "todo lo posible por ayudar". "No ha habido presidente que haya tenido tanto apoyo de la gente como este, no lo ha habido, pero, honestamente, creo que lo han desaprovechado, lo ha utilizado para hacer política partidista a corto plazo", ha lamentado.

Tudanca ha recordado que el PSOE inicialmente respaldó todas las medidas adoptadas desde la Junta para paliar la pandemia, "algunas con un silencio prudente", ha matizado. No obstante, ha reconocido que llegó un momento en el que las actuaciones eran "difíciles de explicar", ya que se generó "tanto desconcierto" que era "imposible" que la gente supiera a qué atenerse.

"Los ciudadanos tenían la sensación de que no había criterio objetivo para aplicar las medidas y eso es muy peligroso porque se necesita seguridad y sentir que las decisiones que le afectan se toman por el interés general, no parece que eso haya sucedido en los últimos meses", ha criticado Tudanca, quien ha puesto como ejemplo afrontar una desescalada "en función de si la hostelería está abierta o no".

La Junta "ha dejado solos" a los ciudadanos "cuando más lo necesitan"

El líder socialista ha criticado que la Junta "haya dejado solos" a los ciudadanos "cuando más lo necesitan" y no se haya concedido ni una sola ayuda.

Así, ha reclamado al Ejecutivo regional "un poco más de pudor" en sus declaraciones al culpar al Gobierno central de no ponerse al frente de la pandemia en la segunda ola. "Estos son los mismos que decían que el Estado de Alarma con el que el Gobierno adquirió todas las competencias era una dictadura", ha recordado.

El líder socialista ha defendido el trabajo realizado desde el Ejecutivo central, ya que, a su juicio, ha trabajado desde la "colaboración" con las autonomías, a las que "ahora" les toca asumir sus competencias. En este sentido, ha defendido la manera "difente" que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez de enfrentarse a esta crisis tras haber repartido 1.000 millones de euros a Castilla y León para "gastos extra" o el respaldo a los Ertes.

"Con Rajoy no eran Ertes eran EREs y ningún gobierno pagaba salarios", ha recordado.

El líder socialista ha considerado que la Junta estuvo "muy cómoda" mientras tuvo el paraguas del Gobierno de España "pero cuando ha tenido que hacer su trabajo, lamentablemente, ha demostrado que es difícil encontrar una utilidad al Gobierno de Castilla y León".

Por último, Tudanca ha reconocido la dificultad que supone esta situación de pandemia tanto para el Gobierno central como para el regional y los ejecutivos del resto del mundo. "Mi comprensión, respeto y empatía con ellos", ha aseverado.