Políticos por vocación: el 92% de los alcaldes de Castilla y León cobra menos del salario mínimo

El 92% de los alcaldes de Castilla y León cobra menos del salario mínimo por su cargo. Según datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración Pública (ISPA) del Ministerio de Hacienda y Función Pública de los 1.984 municipios de Castilla y León que han notificado las retribuciones de sus regidores, 1.833 cobran menos de 13.510 euros anuales.

Aunque estos datos son los oficiales del Ministerio, este diario ha encontrado disparidad en varios casos después de consultar a algunos regidores si la cifra correspondía con lo que verdaderamente perciben. En todo caso, según datos del ISPA, el 63% de los alcaldes castellanos y leoneses, es decir, 1.249 regidores, no perciben nada por sus funciones. Ni un euro. Tampoco por acudir a los plenos.

Es el caso de David José López (PP), alcalde de Vallecillo (León), de 124 habitantes. Llegó al Ayuntamiento en 2019, como pasa en muchos lugares tan pequeños, después de que nadie quisiese dar el paso. Cada semana calcula que se pasa unas 20 horas trabajando en el consistorio. "Hablar con los vecinos, escuchar sus quejas, estar pendiente de que las obras se hagan como es debido...", se cuentan entre sus funciones. Su vocación le viene casi de la resignación. "Lo hago para ayudar a la gente, pero como en otros sitios pequeños siempre tiene que haber alguien que dé un paso al frente para que las cosas se hagan", cuenta por teléfono.

La Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que solo miembros de las corporaciones (alcaldes y concejales) de más de 1.000 habitantes pueden acceder a la dedicación salarial. Por tanto, en estos municipios pequeños, ni los regidores ni el resto de los ediles pueden entrar en la escala salarial en la que se establecen los máximos sueldos, que toman como referencia los salarios de los secretarios de Estado. La fórmula que se establece para los regidores, de acuerdo con la Ley anterior es que en aquellas ciudades de más de 500.000 habitantes cobrarán lo mismo que un secretario de estado. La cifra se va reduciendo según el tamaño de la ciudad.

En los municipios de menos de 1.000 personas son los propios Ayuntamientos los que deciden las retribuciones de los plenos. En Vallecillo, el pueblo de David José, esta cifra es 0. "Lo único que hacemos es pasar el kilometraje cuando nos tenemos que mover para ejercer de alcaldes", señala. Tiene 45 años y está prejubilado por imposibilidad para trabajar. Eso influyó para que tomara la decisión de hacerse con las riendas del municipio. Ante esta falta de retribución no es extraño que sean personas jubiladas las que decidan dar el paso.

Agustín Alaguero (PSOE) es alcalde de Castrotierra, también leonés y también jubilado. Al contrario que su homólogo de Vallecillo, en su pueblo sí hay una retribución por asistir a los plenos: 50 euros. Pero, al contrario que en otros municipios de mayor tamaño, no todos los meses hay plenos. "En pueblos como el mío el alcalde tiene que estar para todo. Echamos bastantes horas dedicadas al pueblo, pero no están pagadas. Aunque, según explican desde la Federación Española de Municipios y Provincias los alcaldes podrían dedicarse parcialmente a sus cargos y así tener emolumentos, el presupuesto de estas entidades locales no da para tanto.

"La verdad es que en las ciudades grandes hay alcaldes que cobran demasiado. Para mí es una barbaridad, aunque hay otros que tienen un sueldo normal. Seguramente ellos dedican ocho horas del día, pero es que nosotros nos pasamos dos o tres horas y sin cobrar", señala Alaguero. Su pueblo tiene 113 empadronados, en verano sube hasta 500 lo que complica el trabajo, que pasa desde arreglar una tubería a organizar una fiesta municipal. "En un pueblo un poco más grande tienen concejales que se dedican al Ayuntamiento, al bienestar social aquí lo tiene que hacer todo el alcalde", subraya el socialista.

En el caso de los concejales, según datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración Pública, la mayoría de los castellanos y leoneses tampoco tiene retribución: el 53,6% no percibe un euro, tampoco por acudir a plenos. En la comunidad, 9.170 ediles han notificado lo que perciben, 4.251 concejales cobran por su trabajo. La gran mayoría solo percibe una pequeña cantidad por asistir a plenos. "Son 30 euros. Para el tiempo que le dedicas es entre poco y nada", reflexiona Cristina González del Amo, concejala del PSOE en la op Joarilla de las Matas. Tiene 23 años y estudia derecho en León, pero desde 2019 es concejala de la oposición en su pueblo.

"Normalmente la duración de los plenos es de 4 o 5 horas. Y yo tengo que desplazarme desde León, así que es lo justo para no perder dinero", indica. Sin embargo, en su caso al menos pudo la vocación. "Te metes sabiendo lo que hay, aunque luego ves lo que está cobrando el alcalde de Madrid y es un poco frustrante", lamenta. Según la joven, la imagen que muchos ciudadanos tienen de la política por codicia es exagerada. "Muchos piensan que la mayoría nos dedicamos a esto de gorma exclusiva, pero no es así. Es un trabajo que no está ni pagado ni agradecido, y quizá no se habla tanto de los concejales y alcaldes que no cobran, pero somos muchísimos más".

Municipios sin datos

Según el propio ministerio más de doscientos municipios de Castilla y León no han proporcionado información sobre las retribuciones de sus alcaldes. Los dos más grandes son San Andrés del Rabanedo (30.549) en León y Medina del Campo (20.416) en Valladolid.