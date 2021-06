El PP de León afronta sus primarias con denuncias de afiliaciones irregulares

La primera candidatura a la presidencia del PP de León, encabezada por el senador y alcalde de Almanza, Javier Santiago (34 años), ha tendido este viernes en su presentación la mano a su rival, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García (46 años), para una integración en una única lista antes de las primarias del 22 de junio, pero condicionada a mantener el liderazgo de la misma. "La unión siempre está abierta, en la otra candidatura no hay enemigos, hay compañeros de partido con los que tenemos más o menos cosas en común; la integración la queremos, tenemos muchas cosas en común y la estaremos peleando hasta el último día", señaló.

El senador ha condicionado esa unión a mantenerse como presidente del PP de León y que su número 2, David Fernández, sea el secretario general. "De ahí para abajo estamos dispuestos a integrar", ha señalado ante los medios al presentar su candidatura con el lema 'Juntos por León'. El candidato ha explicado que "la misma ilusión que he tenido durante 6 años como alcalde la quiero trasladar a este partido para revitalizarse, que necesita renovarse". Por su parte David Fernández ha explicado su unión con Santiago, pese a ser de familias distintas del PP, "por el PP y por León, dos factores determinantes para dejar cualquier otra cosa de lado". Desde la candidatura han anunciado que ya cuenta con más de 300 avales, el mínimo son 75, para presentarse a las primarias.

Javier Santiago ha negado tener conocimiento de irregularidades en el censo del PP leonés, tal y como denunció minutos antes de su presentación su rival Manuel García a través de una nota de prensa. Santiago, que asegura que no quiere polemizar, ha explicado que "los censos los tiene Génova, no se porque saben que hay 400 personas que no están bien hechas", remitiendo las aclaraciones pertinentes al comité organizador del congreso y de la dirección saliente del PP de León

Las dos candidaturas a la presidencia del PP leonés cuentan con avales diferentes. La de Javier Santiago cuenta con el aval de la dirección nacional de Génova de Pablo Casado mientras que la de Manuel García con el apoyo de la dirección autonómica de Alfonso Fernández Mañueco. Génova y Valladolid están enfrentadas en el control de las provincias, claves para el control del partido a nivel autonómico, donde Mañueco aspira a repetir liderazgo.

En la presentación de la candidatura de Javier Santiago han participado cargos del PP leonés como concejales del Ayuntamiento de León afines a Antonio Silván como Margarita Torres; diputados provinciales y presidentes comarcales del PP como Miguel Ángel del Egido (Santa María del Páramo) o Francisco García (Sabero); o la exsubdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata Sierra.

Denuncia de posibles afiliaciones irregulares

A la misma hora que se presentaba la candidatura encabezada por Javier Santiago ante los medios de comunicación la de Manuel García enviaba una nota de prensa en la que denunciaba una posible irregularidad en cuatrocientas nuevas afiliaciones realizadas por Internet.

En la misiva aseguraban que afiliados ya consolidados han hecho notar esta circunstancia y que, por ello, "ha remitido un escrito al Comité Organizador con copia al Comité de Derechos y Garantías, tanto Regional [sic] como Nacional, para denunciar una situación que consideran irregular". La elección del nuevo presidente popular en León será efectiva el próximo 18 de julio.

"Los estatutos del Partido Popular dicen claramente que la plataforma online es simplemente un mecanismo para hacer llegar la afiliación, no es una forma de afiliarse al partido", aseguran. "Así se precisa en el artículo 5.4 de los estatutos nacionales dice que las afiliaciones deben ser aprobadas por el Comité Ejecutivo Provincial de cada zona, y se da la circunstancia que el último Comité Ejecutivo que se llevó a cabo en la provincia se celebró el 12 de noviembre del 2020. Desde esa fecha se han producido una serie de afiliaciones que han sido introducidas directamente en la plataforma electrónica, afiliaciones que serían irregulares y que han llevado a solicitar al comité organizador su nulidad", denuncian.

Por ello "la candidatura que lidera Manuel García quiere aclarar que está dispuesta a tomar las medidas que sean necesarias para velar por la igualdad derechos de todos los afiliados del Partido Popular, ya que es fundamental, a la hora de garantizar la legalidad en un proceso de estas características, que los estatutos del partido se cumplan al pie de la letra a la hora de ejercer el derecho al voto", termina el comunicado enviado a los medios de comunicación.

Proceso de primarias

El Partido Popular de León celebrará el próximo 18 de julio su congreso provincial para elegir su nuevo liderazgo que sustituya al hasta ahora presidente, Juan Martínez Majo. Antes, en caso de haber más de un candidato, habrá primarias el 22 de junio, en un plazo de precandidaturas ya abierto para el que se necesita un aval mínimo de 75 afiliados al corriente de pago. Hasta el 11 de junio los interesados en la presidencia podrán recabar apoyos. Además, para participar en las primarias los afiliados tienen que solicitar el voto hasta el 16 de junio, además de estar al corriente de pago.