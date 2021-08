Sembrando Cultura: la primera 'mancomunidad' artística de León para poner en valor el rural del sur provincial

Los peores momentos siempre dejan heridas y duelos que sanar, pero también son el caldo de cultivo perfecto para el ingenio y la creatividad, para sacar el talento, con el fin último de sobrevivir. La pandemia de coronavirus se ha llevado a muchas pequeñas y medianas compañías de artes escénicas por delante, que no pudieron aguantar los meses de parón de actividad. Al mismo tiempo, ha dado el empujón que les faltaba a los miembros de la Asociación Centro Dramático Leonés para poner en práctica un proyecto al que llevaban años dándole vueltas. Total, ¿Qué tenían que perder?

Este 2021, año de 'la vacunación', ha brotado 'Sembrando cultura', la primera mancomunidad de las artes de León con 18 Ayuntamientos del sur de la provincia. "Es un producto proyecto de la pandemia, que ha echado a andar en las peores circunstancias pero también que ha explosionado por necesidad", cuenta a este medio el presidente de la patronal, Enrique López. "La covid nos obligó a parar y eso te hace reflexionar. Quizá sin ella esto no habría salido adelante. O sí, pero dentro de diez años. No lo sé", añade.

Algadefe, Cabreros del Río, Castilfalé, Cimanes de la Vega, Fresno de la Vega, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Gusendos de los Oteros, Izagre, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Pobladura de Pelayo García, San Millán de los Caballeros, Toral de los Guzmanes, Valdemora, Valderas, Villademor de la Vega y Villamañán han sido los primeros en confiar en ellos, 'cediendo' su partida presupuestaria cultural para organizar un calendario estable y variado de actividades a lo largo de todo el año para poner en valor los recursos de una zona tradicionalmente muy desatendida y con poca relevancia cultural.

"Siempre se ha tendido a concentrar las actividades culturales en los pueblos en los meses de verano. Parece que se hagan para los turistas, ¡y no! Tienen que hacerse para la gente de esos pueblos, para los que los mantienen vivos en invierno, que es muy largo", subraya López. Un mejor aprovechamiento de los recursos económicos municipales, sin que les cueste ni un euro más a los Consistorios, se traduce a través de Sembrando Cultura en un par de actividades al mes por distintas localidades de cada Ayuntamiento, "porque otra cosa que se suele hacer en los pueblos es hacer las actividades en la cabeza del municipio. La cultura es un derecho de todos, también de los vecinos de los pueblos más pequeños. Y justamente esa es la intención, que la población se mueva, se reúna... Crear una dinámica, un hábito". "Otra costumbre es organizar todas las cosas el mismo día y a la misma hora. Con Sembrando Cultura evitamos que eso pase. Se pueden hacer cosas en distintos pueblos en torno a una misma fecha, por ejemplo el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, pero a distintas horas y en sitios cercanos. Así fomentaríamos exactamente el flujo que queremos. Conocer y reconocer distintas localidades".

La iniciativa, perfectamente exportable a otros puntos de la provincia y que ya están estudiando diferentes zonas del Bierzo y la Maragatería, ha creado hasta el momento dos puestos de trabajo. "Yo sé que no es mucho pero son dos personas que ahora tienen trabajo y antes no. Poco a poco se hacen grandes cosas y no hay que olvidar que la cultura supone el 3,2% del PIB nacional, que es más que la construcción aunque es menos 'visible' quizá".

En un momento en el que la industria parecer dar una vez más la espalda a León, con la amenaza de casi 400 despidos en una de las empresas más grandes de León como es LM Windpower, la cultura podría ser un polo a impulsar. "Hay que apostar fuerte por lo que tenemos y tenemos unas fortalezas enormes. Seguimos esperando un elefante blanco, en forma de industria salvadora, que no llega. Solo viene gente cobrando un cheque que cuando se agota se va. ¿Por qué no apoyar lo que tenemos aquí? Esa gente que de verdad hace provincia. Otros países con muchísimo menos hacen más", plantea.

El futuro, para López, pasa por trabajar cada vez más en red. Sembrando Cultura es una pequeña muestra de ello, que "no cuesta más" a los Ayuntamientos pero que, a cambio, recoge "una visibilidad de sus pueblos y sus actividades nunca vista".

Programación

El verano estará "cargado" de música, teatro, danza, conferencias, exposiciones, fotografía, cine... Para niños, mayores y público familiar. Una programación que se prolonga hasta diciembre. En Navidad, enlaza con el Festival de Magia, que lleva espectáculos a casi un centenar de pueblos gracias a la Diputación de León. "Y ya estamos pensando en lo que haremos el año que viene. Hay que sembrar cultura porque algo germinará y casi todo lo que sale de la cultura suele ser bueno".

Los espectadores han podido disfrutar, hasta el momento, del festival 'Bajo tierra. Teatro de lo mínimo' en las bodegas de Valderas el primer fin de semana de agosto o del Festival de Payasos de Gordoncillo el segundo. Todas las actividades, horarios y emplazamientos en su página web SembrandoCultura.es