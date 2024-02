El PSOE exige la dimisión de la concejala de Turismo de Segovia por su “caótica” gestión de la Navidad

El PSOE exige la dimisión de la concejala de Turismo de Segovia, Milagros Escobar, por “mentir y adoptar decisiones irresponsables e improvisadas” durante la “caótica” gestión de la Navidad, que terminó después de varios hurtos, actos vandálicos y la explosión del puesto de churros que se saldó con dos heridos leves.

La exalcaldesa y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que su equipo ha estudiado los expedientes y cree que hay “presuntas ilegalidades”, por lo que si no dimite Escobar presentarán en el Ayuntamiento una solicitud de revisión por nulidad de pleno derecho e incluso se plantean ir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Esta revisión implica a técnicos municipales y habilitados nacionales que deberán comprobar si se ha seguido el procedimiento de autorización del suelo y la contratación de los servicios complementarios al mercado de manera legal. Además, el procedimiento incluye un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, que sería vinculante y permitiría recurrir a la Justicia si este organismo independiente da la razón al Grupo Socialista. “Hay muchas incongruencias y queremos que los técnicos pongan negro sobre blanco lo que ha hecho Escobar”, ha reclamado Clara Martín.

Una adjudicación “a dedo” y algunos gastos los ha pagado el Ayuntamiento

El PSOE ha lamentado que han tenido acceso a los expedientes dos días después de que finalizara el plazo para presentar un recurso contra el decreto municipal en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. También acusa al gobierno municipal del PP de adjudicar “a dedo” la organización del Paseo de la Navidad y que los gastos de electricidad o seguridad (58.777 euros) los ha tenido que abonar el Ayuntamiento de Segovia y no la empresa adjudicataria.

“De un coste de 80.000 euros, 58.000 corresponden a gastos sin contratos por convalidación de facturas”, expresa el PSOE. Los socialistas también alertan del posible 'troceo' de dos contratos al convalidar dos facturas a la misma empresa por un importe de unos 21.000 euros por la colocación de la iluminación y sonido ambiental del mercado navideño. Además, tampoco se abonaron las tasas correspondientes a la ocupación de la vía pública.

Además, el Grupo Socialista asegura que los informes técnicos no hayan sido tenidos en cuenta por el gobierno municipal porque no son obligatorios. El informe de Parques y Jardines desaconsejaba ese espacio para el Paseo de la Navidad, el de Obras y Servicios decía que el Ayuntamiento no puede dar servicio de luz en esa zona y el informe de la Policía Local defendía que la seguridad debía ser contratada por el promotor y no por el Ayuntamiento.

En el expediente no existe “ninguna autorización expresa sobre la instalación de la churrería”, que sufrió un incendio que dejó dos heridos leves y que estaba previsto instalar en el Paseo del Salón inicialmente, que después se modificó sin justificación.

Ante esta situación, Clara Martín ha reclamado a la responsable de Turismo que asuma su responsabilidad y dimita del cargo. “Si el alcalde Mazarías no lo explica a los ciudadanos, será el principal cómplice de las prácticas de su concejala”, ha reprochado Martín, que ha reclamado al Ayuntamiento haga públicos todos los informes y explique por qué aplica “una doble vara de medir” y por qué los informes técnicos son vinculantes “a veces sí y otras no”.

“Milagros Escobar no puede permanecer en su actual responsabilidad de Gobierno a la vista de su manifiesta incapacidad de gestión, que ha tratado de sortear sin mucho éxito, primero con mentiras y después con excusas y justificaciones vacías”, ha afeado la portavoz socialista.