Buscan los restos de represaliados de la Guerra Civil en Valladolid: "Don Gaspar les daba el tiro de gracia. Llevaba dos pistolas sobre la sotana"

El 31 de agosto de 1936, Cecilio Nieto acudió a recoger el jornal después de la siega. Con tono burlón le entregaron su parte con un presagio que casi sonaba a amenaza: no iba a disfrutar del dinero que se había ganado. Nieto tenía 34 años, tres hijas y era secretario de la junta directiva de agricultores de la Casa del Pueblo de Medina del Campo. Ese sábado, al volver a casa con el jornal, dos camiones de falangistas le cerraron el paso en su calle. Con un golpe de culata, le tiraron al suelo y le subieron a uno de los vehículos mientras su hija Angelita, de siete años, observaba aterrorizada desde la casa de una vecina. Nieto pasó la noche en una prisión preventiva situada en el Ayuntamiento de Medina. Al día siguiente, su hija y su mujer, embarazada de cuatro meses, fueron a verle. Estaba malherido, con una brecha en la cabeza y la camisa todavía ensangrentada. Les pidió una muda y un colchón para poder descansar. Al día siguiente, cuando regresaron, ya no estaba. Nunca volvieron a verle.

Ahora, 84 años después, la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid trata de hallar los restos de una cuarentena de represaliados de la provincia de Valladolid, entre los que podría estar Cecilio. Desde principios de este mes de agosto, una decena de voluntarios excavan en un pozo de la finca de 'Los Alfredos', a apenas 400 metros de la bodega donde el año pasado encontraron los cuerpos de otras 26 personas represaliadas. "Según los testimonios orales era recurrente que en ese pozo, en los primeros meses de 1936, se arrojara a los represaliados de los pueblos de la zona", explica Julio del Olmo, presidente de la asociación vallisoletana. Allí, a diez metros de profundidad, en mitad del campo castellano, han aparecido las primeras señales que por primera vez dan cuenta de lo que sucedió más allá de las historias de vecinos: un casquillo, una bala de Mauser y otra de pistola.

La forma de asesinar era brutalmente sencilla y evitaba a los verdugos mancharse las manos. "Acercaban a las víctimas al brocal e iban disparando uno a uno", explica Del Olmo. Medina del Campo, como otros municipios castellanos, cayó en manos del bando nacional desde el golpe de estado de julio de 1936. En la zona sublevada el control de los pueblos fue rápido y la represión de los trabajadores, agricultores e izquierdistas, temprana. Solo en Medina, una ciudad próspera que entonces tenía 12.000 habitantes, ferrocarril, agricultura y una pequeña industria, hay documentados 93 desaparecidos y más de 200 represaliados, muchos de ellos, como Nieto, miembros de la Casa del Pueblo.

Del Olmo cree que de los cuarenta cadáveres que buscan, alrededor de una veintena serían de Medina. Pero la represión de la retaguardia afectó a otras poblaciones vecinas. "Tenemos testimonios orales que nos hablan de cuatro personas originarias de Pollos, dos hombres y dos hermanas jóvenes. Del municipio de Rodilanas tenemos el testimonio de cinco hombres asesinados, y luego otra noticia más imprecisa de otras cinco personas de Gomeznarro, a las que asesinaron en La Revuelta, una curva en la carretera entre Rueda y Medina del Campo y a los que probablemente echaron al pozo", señala.

"En mi casa siempre se decía que mi abuelo había muerto en la guerra, pero no se daban más detalles", cuenta Sofía Suárez Nieto, una de las nietas de Marcelino. Su madre, Angelita, tiene ahora 91 años y a pesar del tiempo transcurrido, llora cada vez que recuerda a su padre. "No nos empezó a contar la historia hasta 2003. Se lo había estado guardando durante años", relata su hija. Un trauma que nunca ha superado, y que quizá la sepultura digna pueda aliviar. De lo que le pasó a Nieto apenas conocen detalle, tampoco si sus restos fueron arrojados al pozo que ahora se está excavando en Medina, aunque guardan la esperanza de que sea así.

Del resto de la historia solo conocen lo que contó don Gaspar, el cura de la colegiata de San Antolín de Medina, a la madre de Angelita. "Le dijo que se escapó y que le apresaron mientras bebía en un humedal". Con cinismo, comentó a su viuda que se quedara tranquila porque había pedido la extremaunción. Sofía, que ha pasado los últimos años recopilando testimonios de vecinos y familiares de represaliados en Medina y en la comarca, explica que cuando don Gaspar daba la extremaunción quería decir que les había dado el tiro de gracia. "Era famoso por pasearse con un cinturón con dos pistolas encima de la sotana y por escupir a niños de rojos", relata.

Esta semana tuvieron que parar las obras del pozo debido a la importante profundidad que habían alcanzado. Ahora se ha entubado con aros de hormigón y han incorporado dos sistemas, mecánico y manual, para el acceso y salida de quienes trabajan en el interior y se ha construido una estructura de madera, para proteger la excavación. A pesar de que Castilla y León no tiene una ley de memoria histórica como otras comunidades, parte de la operación tiene financiación de la Junta de Castilla y León. "Casi al final de la legislatura, en 2018, cuando encontramos 245 cadáveres en el cementerio de El Carmen (Valladolid), la Junta, probablemente por la atención mediática, aprobó un decreto específico, que es con el que estamos trabajando. Antes no había ningún tipo de ayuda, aunque no ponían trabas", remacha Del Olmo.

Sofía alberga esperanzas de encontrar a su abuelo, sobre todo para la tranquilidad de su madre. Pero para ella lo importante es que no se olvide lo que sucedió. "A veces nos preguntan por estos asesinos, por don Gaspar o por los falangistas que hacían los paseos. Sinceramente, para nosotros es lo de menos porque lo que queremos es recuperar a nuestros seres queridos. Esto no reabre heridas, las cierra", sentencia.