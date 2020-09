Igea sobre las protestas por la reducción de aforos: "Si aparte de las sillas vacías alguien hubiera colocado 4.000 ataúdes entendería mejor las cosas"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido, de nuevo, la postura de su Gobierno para reducir los aforos en las ciudades de Valladolid y Salamanca. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha referido a una protesta que tuvo lugar el miércoles en Valladolid donde se colocaron sillas vacías como forma de críticar las nuevas restricciones, a lo que ha respondido que, "si aparte de las sillas vacías en la Plaza Mayor alguien hubiera colocado 4.000 ataúdes, entendería mejor las cosas", en relación a los fallecidos en la Comunidad.

En su intervención, Igea ha querido ser claro, después de que el alcalde de Valladolid criticase en público las nuevas iniciativas "No queremos que haya contacto social y queríamos que se entendiera con facilidad en un mensaje claro y nítido", ha señalado. "Las medidas de control de aforo son muy exigentes. Tenemos que frenar la curva de crecimiento antes de que haya problemas en los hospitales y antes de que haya un estado de transmisión comunitaria que produzca situaciones irremediables en Valladolid y en Salamanca", ha dicho.

Sobre el comunicado del Arzobispado de Valladolid, que rechaza las medidas que limitan el aforo máximo en las iglesias a 25 personas, Igea ha recordado que es católico practicante, y que "por encima del valor de la vida humana no hay nada". El vicepresidente también ha señalado que estos meses se ha visto morir a mucha gente. "Yo me arrepentiré de muchas cosas pero procuraré por todos los medios no volver a ver eso y si tenemos que afrontar criticas e insultos lo vamos a hacer".