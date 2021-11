El PP de Valladolid sostiene que la Comisión Europea avala el soterramiento con fondos europeos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha sostenido este martes en una rueda de prensa que la Comisión Europea avala el soterramiento de las vías del tren con los fondos Next Generation EU. El grupo municipal envió una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en agosto en preguntando sobre si, tal y como negó el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la partida extraordinaria de fondos de la UE serviría para financiar el soterramiento ferroviario.

Según exponía Del Olmo en esa misiva, "ante la incertidumbre generada, me dirijo a usted para preguntarle directamente si es posible financiar las obras de este soterramiento con cargo a los Fondos Next Generation". En la rueda de prensa, la líder 'popular' ha explicado que con esa incertidumbre se refería a las veces en las que el equipo de Gobierno ha negado esa posibilidad. "Primero dijo que no se financiaban esas infraestructuras; después que no se llegaba a tiempo", ha explicado. "Están perdidos, desorientados y despreocupados", ha sostenido.

El pasado 13 de octubre, Florentine Hopmeier, miembro del gabinete de Von der Leyen, respondió a Del Olmo con una misiva, que los 'populares' vallisoletanos interpretan como un respaldo al plan que han defendido para la ciudad. En concreto, el gabinete de la presidenta señala que a cargo del dinero del Next Generation EU, "las acciones que deben emprenderse pueden incluir obras en andenes, vías, señales de tráfico y estaciones, entre otros". Por esa razón, Del Olmo, ha anunciado que su grupo presentará una nueva moción al Pleno, pidiendo al equipo de Gobierno que reconsidere el proyecto.