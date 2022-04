El soterramiento en Valladolid continúa en un “bucle temporal” con choques entre PP y PSOE

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este lunes un Pleno extraordinario para debatir la posibilidad de retomar el soterramiento de las vías del ferrocarril, el tercero que se convoca sobre esta materia desde finales de 2015, y en el que cada formación ha permanecido en sus posturas ya conocidas, con la disyuntiva entre si el proyecto no se lleva a cabo por imposibilidad económica, como defiende el equipo de Gobierno; o por “falta de voluntad” de los gobernantes municipales, como apuntan sobre todo el PP y Vox.

La sesión extraordinaria, convocada ante la solicitud del Grupo Popular, se ha celebrado en la mañana de este lunes en un Salón de Plenos que mostraba una imagen cercana a la normalidad previa al COVID-19, con numeroso público en las tribunas a quienes el alcalde, Óscar Puente, ha tenido que pedir silencio y respeto ante las intervenciones de los concejales en varias ocasiones; y con el regreso presencial de algunos periodistas al espacio que solían ocupar en la zona central del salón.

El Pleno ha comenzado con hasta cuatro intervenciones de representantes de asociaciones y colectivos, todos ellos a favor de intentar recuperar el proyecto del soterramiento: la Asociación Vecinal de Pajarillos; la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid; la Federación de Asociaciones Vecinales Conde Ansúrez; y la Asociación de vecinos del barrio de Pajarillos.

Como solicitante del Pleno, el Grupo Municipal Popular ha presentado una resolución con varias propuestas, consistentes en resumen en que se paralicen las obras para la integración ferroviaria que están en marcha, como por ejemplo los nuevos túneles de las calles Panaderos y Labradores; y que se realice un proyecto “racional” de soterramiento con solicitud de la financiación necesaria derivada de fondos europeos.

Tras las casi dos horas y media de debate, se ha votado la resolución que ha quedado rechazada, salvo en uno de los puntos en los que se abstuvo Ciudadanos, gracias al voto de calidad del alcalde, Óscar Puente, como presidente del Pleno ya que la ausencia de la concejal socialista María Victoria Soto ha propiciado que el número de votos del equipo de Gobierno (PSOE y VTLP), trece, fuera el mismo que el que suman PP, Ciudadanos y Vox.

Las posiciones de los grupos políticos apenas han diferido de las ya conocidas, con PSOE y VTLP haciendo un recorrido por la historia del proyecto en el que se ha culpado principalmente al exalcalde 'popular' Francisco Javier León de la Riva de “la gran estafa del soterramiento”, mientras PP y Vox mostraban su interpretación sobre las cifras económicos para defender la viabilidad del proyecto.

El portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, que se mantiene a favor de un proyecto de soterramiento consensuado y sensato, se ha descolgado con una propuesta de consulta ciudadana a los vallisoletanos “con toda la información disponible” y en la que ha apuntado la posibilidad de contemplar una opción de túnel corto, solo en la zona este de la capital, con una longitud de 2,7 kilómetros.

Fernández Antolín ha dado su propia visión de las varias décadas de trayectoria del proyecto, que él ha cifrado en “casi 40 años”, y ha descrito que el soterramiento vive “en un bucle temporal” en el que “se ha jugado con la esperanza de una ciudad” y con un periodo de tiempo durante el cual “se ha dejado de lado la necesidad de dotar a Valladolid de un plan de ciudad”.

Por parte del PP, la presidenta del Grupo, Pilar del Olmo, ha centrado su intervención en rebatir lo que, en su opinión, son “mentiras” expresadas por parte del equipo de Gobierno, como la supuesta imposibilidad de destinar fondos europeos al proyecto, o la idoneidad de los proyectos de túneles y pasarelas.

Asimismo, ha elevado a 31 el número de ciudades españolas en las que el PP considera que se ejecutan actualmente soterramientos, o se encuentran en fase de proyecto o estudio.

Entre los grupos favorables al proyecto de Soterramiento, el concejal de Vox, Javier García Bartolomé, se ha centrado más en los datos económicos para defender la viabilidad. Según el edil la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es actualmente de 342 millones de euros, en lugar de 400, y la entidad cuenta con 480 millones en proyectos supuestamente ejecutados, mientras que ha cifrado en 175 millones de euros el coste de la nueva estación en superficie en 106 los túneles bajo las vías.

Para García Gallardo, la suma de todo ello, que serían unos 750 millones de euros, son “casi 1.000 millones”, mientras que ha defendido que un soterramiento similar al que se planteaba en 2002 ascendería a 192 millones de euros, para lo cual excluye los 480 millones de proyectos ya ejecutados.

Pilar Del Olmo, en cambio, ha preferido no dar tanta importancia a lo que considera una “ensalada de números” y ha defendido, en un argumento coincidente con García Bartolomé, que el soterramiento de Valladolid no se hace “por falta de voluntad” del PSOE y VTLP.

En cuanto a las intervenciones de estas dos formaciones, el concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, se ha centrado más en defender la posición ya conocida de que el equipo de Gobierno que llegó al Consistorio en 2015 intentó sacar adelante el soterramiento durante casi dos años, pero al poner “las cartas boca arriba” se encontró con una 'comfort letter' firmada irregularmente por el exalcalde De la Riva, que comprometía seriamente la viabilidad del Ayuntamiento y de la SVAV.

Además, ha discrepado de las cifras aportadas por el edil de Vox sobre los costes del proyecto, pues ha incidido en que está publicado por el Consejo de Cuentas un informe que cifra el coste total, incluidas las obras ya realizadas en los Talleres y el túnel del Pinar, en 1.388 millones de euros.

Saravia dice que entiende “perfectamente” a quienes quieren el soterramiento

Saravia, que ha reconocido que entiende “perfectamente” a quienes quieren el soterramiento también ha defendido que los Fondos Europeos para la recuperación se pueden dedicar a infraestructuras ferroviarias de mercancías, cercanías e intermodalidad, pero no a vías para viajeros, mientras que ha insistido en marcar diferencias entre Valladolid y otras ciudades como Murcia, en la que ya se ha ejecutado la primera fase de un gran túnel.

Las diferencias, según el equipo de Gobierno, son la orografía, la situación de las vías en pleno centro de la ciudad, la presencia de un río (el Esgueva) y la deuda de “400 millones de euros”.

Por su parte, el socialista Pedro Herrero ha centrado más su discurso en culpar de la situación actual a León de la Riva, a quien ha calificado de “delincuente convicto” sin precisar sus delitos --fue condenado a una pena de inhabilitación en 2015 por un delito de Desobediencia--.

Herrero ha exhibido una presentación de un gráfico esquemático en cartón pluma en el que vinculaba distintos procesos polémicos o irregulares durante los gobiernos de León de la Riva con la deuda del proyecto de soterramiento.

Antes de la votación, el alcalde de la ciudad ha hecho uso de la palabra para tratar de cerrar un debate que volverá en la tarde de este lunes a la Casa Consistorial con la celebración de una Audiencia Pública solicitada por la Federación Vecinal Antonio Machado, y ha aseverado que hay “gente dispuesta a seguir engañando y gente dispuesta a seguir dejándose engañar”, pero él pertenece al grupo de quienes no lo permiten. “Y el soterramiento, siento decirlo, no va a ser posible en estas circunstancias. No más mentiras”, ha apostillado.

Óscar Puente ha reconocido, no obstante, que el soterramiento sería el proyecto “ideal” para la ciudad, pero ha defendido que el motivo de su fracaso fue siempre económico, pues no cree que León de la Riva no tuviera voluntad de llevarlo a cabo.