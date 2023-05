UGT denuncia irregularidades en la empresa de socorrismo de las piscinas del Ayuntamiento de Valladolid

UGT ha denunciado la adjudicación de contratos de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Valladolid a ‘Gestión y Eventos Lázaro’ pese a que la empresa acumula dos sentencias en contra y más de 15 actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con sanciones económicas.

La secretaria provincial del Sector FeSMC (Federación de Servicios Movilidad y Consumo) Esperanza Hontiyuelo, ha criticado en rueda de prensa este miércoles al “actual adjudicatario” del servicio de socorrismo en las piscinas municipales de Valladolid por “no cumplir” los pliegos del concurso y “no aplicar el convenio” del sector provincial de Valladolid.

Hortiyuelo ha explicado que el sindicato ha tenido varias reuniones con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, y con el gerente de la Fundación Municipal de Deportes, Francisco de Borja, para poder rescindir el contrato de licitación con esta empresa.

A este concurso se han presentado siete empresas y se adjudicó a ‘Gestión y Eventos Lázaro’ pese a que la oferta se consideró “desproporcionada” ya que la propuesta económica del precio/hora a los trabajadores era muy inferior a las demás.

“Nos gustaría que las empresas que entren a licitar en la Administración puedan competir entre ellas y no solo se mire el precio sino también el servicio”, ha destacado Hortiyuelo.

La empresa acumula más de 15 actas de infracción y dos sentencias en contra

UGT ha recordado que esta empresa acumula más de 15 actas de infracción de la Inspección de Trabajo y dos sentencias en firme tras la denuncia de trabajadores de que se les había negado el derecho a disfrutar las vacaciones y el despido improcedente. La delegada depersonal de UGT, Noelia Merino, ha precisado que se han efectuado actas de infracción “muy graves” como haber falsificado los ERTE.

La adjudicataria tiene además tres procesos abiertos por denuncias de otros empleados por pagos del salario por debajo del convenio.

“Ha habido días en los que no se han abierto cinco piscinas a la vez o retrasos en los socorristas porque no han sido llamados a sus puestos de trabajo y culpándoles de no haber ido”, ha precisado Merino.

La delegada sindical ha asegurado que tanto ella como algunos trabajadores han recibido “amenazas” de la empresa que “serán denunciadas” en el juzgado. “No vamos a permitir que ninguna empresa venga ni a amenazarnos ni a hacer con nuestro trabajo sus ganancias”, ha indicado.

“No hay decisión tomada”

El contrato no ha sido rescindido pese a que UGT ha presentado documentación en la que se demuestra todas estas infracciones cometidas por parte de la empresa. “Nos dijeron que en el momento que presentáramos documentación para poder rescindir el contrato se haría, pero lo único que han hecho ha sido rescindir la prórroga”, ha comentado Merino.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, ha señalado a este diario que después de mantener reuniones con UGT, se decidió “requerir documentación complementaria a esta empresa”. A juicio de la Secretaría y de la Intervención Municipal del ayuntamiento estos contratos son “legales”. El plazo de presentación de documentación complementaria finalizaba ayer por lo que antes de que acabara ese plazo “esta rueda de prensa ya estaba convocada y esa documentación aun ”no está estudiada“.

“No hay decisión tomada porque el plazo acabó ayer y aún está en estudio la documentación presentada”. ha señalado Bustos.

Merino también ha criticado que la empresa se haya presentado a la nueva licitación y que “a día de hoy” sea “el nuevo adjudicatario del servicio” a pesar de todas las irregularidades que ha cometido.

“La Fundación Municipal de Deportes no ha sancionado en ningún momento a la empresa y sigue con el contrato como si nada”, ha reprochado la representante sindical.

Desde la Comisión Ejecutiva FeSMC de UGT Valladolid, Andrés Molina ha asegurado que “van a seguir vigilando este concurso” y que seguirán “con la lucha con esta empresa”.