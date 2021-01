Castilla y León endurece las restricciones en Segovia, que escala al nivel 4 de alerta por el repunte de casos

Segovia vuelve a escalar al Nivel 4 de alerta a partir del domingo. Así lo ha anunciado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado este viernes. La decisión se ha adoptado en un Consejo de Gobierno extraordinario, a la vista de los últimos informes sanitarios y de la evolución de los indicadores pandémicos en Segovia, que expresan una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema sanitario. El Gobierno autonómico no ha facilitado el número de positivos, ya que en festivos no actualiza estos datos, ni siquiera a pesar de la decisión que se ha tomado de manera urgente el primer día del año. En cualquier caso, el Nivel 4 está reservado a provincias que, según el semáforo de Sanidad, tienen dos indicadores del bloque I y uno del bloque II en nivel muy alto. Estos indicadores marcan, por ejemplo, más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en incidencia acumulada a 14 días, o más de 125 en 7, positividad superior al 30% y la ocupación de camas hospitalarias en planta superior al 15% y en UCI de más del 25% en toda la Comunidad.

El acuerdo se publicará este sábado, 2 de enero, en el Boletín Oficial de Castilla y León, lo que posibilitará la entrada en vigor de este nivel 4 de alerta pandémica en la provincia de Segovia a partir de las 00 h del próximo domingo, 3 de enero de 2021, manteniendo su eficacia mientras subsista la situación de riesgo que ha motivado su implementación.

La Consejería de Sanidad evaluará de forma continua la situación sanitaria en el territorio segoviano con el fin de garantizar la adecuación de las medidas vigentes a la evolución de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser aquellas mantenidas, modificadas o levantadas en función de su evolución.

A lo largo de las últimas dos semanas y a pesar de que había repuntes en algunas provincias, la Junta ha rechazado imponer nuevas restricciones a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial para abordar las fiestas de Navidad permitía desde perimetrar toda la Comunidad impidiendo la entrada y salida sin motivo justificado, perimetrar sólo algunas provincias, o limitar las reuniones familiares a 6 personas. El Gobierno autonómico decidió mantener la decisión que tomó en el primer momento: reuniones de 10 familiares máximos, perimetración de la Comunidad pero no de sus provincias y entrada o salidas permitidas en las fechas clave de esta navidad por motivos familiares.

Tal y como informó este diario, la falta de acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre las restricciones ha generado tensiones en el Gobierno. Con la nueva escalada de Segovia la Junta sólo se ciñe a los parámetros fijados por el Ministerio de Sanidad.

Con carácter general las acciones ordinarias de contención que entrarán en vigor a las 00 h del próximo domingo, 3 de enero, con la declaración del nivel 4 de alerta sanitaria en Segovia y en su provincia, se resumen en:

En hostelería y restauración , el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33 % del aforo. Se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir con el 75 % del aforo.

En ocio y cultura, museos y salas de exposiciones deberán respetar la limitación de un tercio de su aforo; por su parte en cines y teatros, aforo máximo a un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuenta al aire libre.

Centros comerciales y comercios minoristas: un tercio del aforo tanto en locales de interior como en zonas comunes. Se mantendrá las limitaciones y condiciones de horario establecidas por el actual Estado de Alarma (R.D. 926/2020) y su toque de queda.

Deportes: al aire libre, sin restricciones pero respetando las medidas preventivas individuales generales; en instalaciones cerradas, un tercio del aforo, uso obligatorio de la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico (máximo seis personas simultáneamente), excepto deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento; y en cuanto a la asistencia a eventos deportivos, aforo máximo a un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuenta al aire libre.

Ámbito social: limitación de visitas en centros de personas mayores; aforo al 50% en lugares de culto; y limitación a diez personas en velatorios en lugares cerrados y a quince, si es al aire libre.

Además de estas condiciones y de aquellas otras que de una forma más específica y sectorial se recogen en el Acuerdo 76/2020, la Junta recuerda la necesidad de mantener comportamientos individuales responsables y preventivos: uso obligatorio de la mascarilla, lavado frecuente de manos, mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad y la limitación a un máximo de seis personas en reuniones familiares y sociales.

También que se mantiene el actual toque de queda, entre las diez de la noche y las seis de la mañana y que la Comunidad autónoma de Castilla y León se encuentra en situación de cierre perimetral en su conjunto, para la entrada y salida de personas de su territorio, con las excepciones establecidas por causa y fechas concretas, hasta el próximo 10 de enero.

Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con medidas sanitarias preventivas establecidas para la contención de la pandemia, pudiendo, en todo caso, ser sancionados los incumplimientos, de conformidad con el Decreto-Ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.

El seguimiento y control de las intervenciones que supone el paso al nivel 4 de alerta sanitaria por la COVID-19 en la Comunidad se desarrollará en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), correspondiéndoles a las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, según el régimen de distribución competencial previsto, la vigilancia, inspección y control de su cumplimiento.

Asimismo la Junta de Castilla y León recabará la cooperación y colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y de los ayuntamientos segovianos para el control y aplicación de las medidas adoptadas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comunicado la decisión a través de su cuenta en twitter.