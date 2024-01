CCOO denuncia que la compañía eléctrica está a punto de cortar la luz al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León

CCOO ha denunciado que la compañía eléctrica está a punto de cortar la luz al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León ante los problemas de financiación, que la Junta de Castilla y León se niega a asumir por completo. Según ha informado a través de un comunicado, la suministradora de la luz ha notificado que pedirá el corte del servicio si no se abona la factura pendiente antes del 31 de enero. Esto “impediría el funcionamiento” del Serla porque no podrían encender siquiera los ordenadores.

En diciembre, y tras varias reuniones, el consejero de Industria, Mariano Veganzones (Vox), decidió que volvería a financiar el Serla con 400.000 euros, la mitad del coste presupuestado en 2022 y que ha acarreado dificultades económicas para el servicio en el año pasado. Sin embargo, todavía no se ha aprobado la Orden de entregar 400.000 euros para el Serla, según denuncia el sindicato. El Serla, explica el comunicado, necesita un presupuesto de 860.000 euros.

De hecho, UGT y CCOO han judicializado la financiación del Serla porque la consideran “insuficiente”. El gobierno autonómico afea a la dirección del Serla que no adoptara “medidas de austeridad” y dejara “sin liquidez” las cuentas de la fundación para pagar las nóminas de los trabajadores. “No son las únicas deudas pendientes, sino que también siguen sin abonarse otros gastos corrientes como la factura de telefonía, el servicio de limpieza o el alquiler del local”, protesta CCOO.

El sindicato que lidera Vicente Andrés también advierte que los trabajadores del Serla no podrán cobrar “en tiempo y forma” la nómina correspondiente a enero. El Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, las aportaciones económicas que viene realizando la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Empleo, son “insuficientes”. “Ponen al Serla al pie de los caballos”, ha protestado en un mensaje remitido a los medios.

El sindicalista ha lamentado que el Serla necesita “estabilidad” y ha recordado que ya no se puede cumplir con la obligación de notificar las citaciones de los conflictos individuales a las partes (empresas y trabajadores). Desde el día 22 de enero no se celebran las mediaciones previas a la vía judicial, sólo se certifica que no se han podido realizar.