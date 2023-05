Cuatro días: la efímera vida del mural del artista Manuel Sierra sobre la represión franquista borrado en Medina del Campo

Cuatro días. Es lo que ha durado el último mural de Manuel Sierra, que pintó el 29 de abril en Medina del Campo, Valladolid. “Es no aceptar lo que pasó. Solo cuando lo aceptemos tendremos una convivencia futura mejor”, expresa a este diario el artista leonés afincado en Valladolid. “Esa memoria de esas atrocidades no desaparece nunca. Estos son pequeños esfuerzos para decir que nos acordamos de ello, evitemos eso y gritemos con colores y formas que aquello pasó. Solamente aceptándolo me imagino que haya una vía de salida”, reivindica el artista.

Izquierda Unida denuncia que el propietario ha borrado un mural pintado en honor a las víctimas de la represión franquista, especialmente a las 63 personas que fueron fusiladas y lanzadas a un pozo en la finca de Los Alfredos, cuyos restos se han terminado de recuperar el año pasado por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

“Son murales que se hacen para el homenaje, recuerdo y restauración de la memoria de quienes murieron, pero también para el orgullo, tranquilidad y dignidad de los familiares que quedan, sean de la generación que sean”, defiende el muralista.

La coordinadora de IU en Medina del Campo, Carmen Alonso, explica a este diario que el 29 de abril la Red de Memoria de IU organizó un acto lúdico-festivo y reivindicativo en homenaje a las víctimas y en el que el artista septuagenario Manuel Sierra pintó ese mural en el muro de un local cuyo dueño lo había autorizado.

Sierra lamenta los sucesos tras “una preciosidad” de día el 29 de abril —con reivindicación, música y una merienda colectiva—. “Fue una jornada convivencial, fraterna, solidaria, recuperando la vieja tradición de que cada cual trajera su fiambrera, cánticos...”, recuerda el artista, que asegura ser “correa de transmisión” en el proceso.

“Es verdad que teníamos un permiso verbal. Le expliqué quién era Sierra, que es un artista muy reconocido y querido y me dijo que no había problema, pero no lo pedí por escrito”, reconoce Alonso.

Según explica la responsable de IU, el mural aspiraba a contar lo que pasó en Medina del Campo pero también de una manera conciliadora. “Es un mural para nosotros, hablaba de la represión en Medina del Campo. Hay puntos de alegría también, cómo viene la vida a través de la muerte y esa ventana con luz”, apunta.

Alonso asegura que este martes el dueño del local le dijo que se sentía “engañado” y consideraba que el mural tenía una intención distinta de la que le habían planteado en un momento. “Estuve una hora intentando explicarle quién es Sierra y que no había una intención agresiva, pero me dijo que había recibido presiones y que la gente le preguntaba que cómo había consentido eso”, asegura.

Carmen Alonso califica este “borrado” de “sinrazón” y lo considera “una falta de respeto” a la concordia, las víctimas y al artista. “No hemos vuelto a hablar con el dueño del local, pero ahora no sabría ni qué decirle... estamos muy enfadados”, afirma.

Desde la Red de Memoria de IU Valladolid, Quique Seoane explica que esta actividad estaba en marcada en el ciclo de abril de Memoria Republicana que organiza el partido en la provincia. “Es el segundo año que contamos con Sierra. El año pasado lo hicimos en Castronuño —municipio del que él es el alcalde— y este en Medina del Campo”, relata a eldiario.es. “Se trataba de un mural memorialista para dignificar a las víctimas. No hacía mal a nadie”, insiste.

“No es la primera vez ni será la última”

“No es la primera vez ni será la última. Pero si estropean un mural, pintaremos dos. Si estropean dos, pintaremos cuatro. Y si estropean cuatro, pintaremos ocho”, afirma Manuel Sierra. En 2012, el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva retiraba un mural en homenaje a los profesores represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo porque aseguró que carecía de permiso y no tenía cabida en el casco histórico.