La Junta de Castilla y León rechaza decenas de permisos para que sus funcionarios den clase en las universidades

La Junta de Castilla y León está denegando los permisos (las compatibilidades) para que sus funcionarios den clase en las universidades. “Estamos en el periodo de adaptación y desarrollo normativo”, afirma Alegría Alonso, representante de UGT en la Universidad de Salamanca, que cree que con la nueva Ley de Universidades (LOSU) el objetivo es que los asociados sean “verdaderos asociados”. “No podemos hacer nada”, expresa la secretaria regional de Universidades de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Mamen Mascaraque Egido. Desde CSIF lamentan que este cambio está descuadrando a algunos departamentos porque hay plazas de profesor sustituto que han quedado desiertas.

Las universidades ofertan plazas de profesor asociado, pero en el momento de firmar, el contrato realmente es de 'profesor sustituto'. El problema es que la Ley de Incompatibilidades de 1985 prohíbe a los trabajadores públicos cubrir una plaza de sustituto, y solo puede compaginar su puesto con las plazas de asociado, un puesto en el que es obligatorio tener una actividad profesional principal.

La nueva Ley de Universidades crea una figura nueva, la del profesor sustituto. Muchas universidades recurrían a contratos de profesor asociado (por vía de urgencia, que el trámite es más rápido) para cubrir bajas, y ahora estos contratos están siendo rechazados porque realmente son para sustituir a un docente ausente. El sustituto, por ejemplo, no tiene por qué tener un puesto de trabajo externo a la Universidad y tienen una jornada equivalente a la del profesor que sustituyen, con la actividad docente lectiva y no lectiva correspondiente, aunque no podrá dedicarse a labores de investigación o de gestión y coordinación, salvo que tengan directa relación con la actividad docente.

“Ahora, concursan para plazas de profesor asociado pero realmente firman una plaza de profesor sustituto”, explica desde UGT Patricia Gómez Costilla. Ante esta situación, hay casos en los que desde Negociado animan a los profesores a renunciar porque ya conocen la respuesta de la Junta de Castilla y León y urge tramitar la plaza cuanto antes para que los alumnos tengan un profesor.

“Las Administraciones surten de profesores asociados a las universidades”

El abuso del profesor asociado viene de lejos. “Las Administraciones Públicas estaban surtiendo de profesores asociados a las universidades”, lamenta la representante de Stecyl en la UVa, Ana Negro, quien continúa: “Desde la crisis de 2008, las universidades han abusado de la figura del 'asociado', algunos incluso no trabajaban fuera y se daban de alta como autónomos, pero eran 'falsos asociados'. ”No han previsto las consecuencias y ahora hay asignaturas sin profesores contratados. Hay grupos de alumnos que se han quejado a rectorado“, asegura Negro. ”El asociado 'de urgencia' debería desaparecer y deberá haber un profesor sustituto. De momento es una situación transitoria“, continúa Alegría Alonso.

El vicerrector de Profesorado de la Universidad de Valladolid, Javier de Frutos, explica que en el artículo 80.2 de la LOSU se prevé se prevé la contratación del profesor sustituto para cubrir interinamente plazas de profesor asociado hasta la resolución del concurso, algo que —aseguran— también se ha rechazado desde la Junta de Castilla y León. El vicerrector afirma que están buscando soluciones para que los estudiantes no se vean perjudicados por una situación que puede afectar a más de 60 docentes de su universidad.

Una docena en León

El vicerrector de Profesorado de la Universidad de León, Miguel Ángel Tesouro, calcula que tiene una docena de profesores afectados. “No cubren al profesor, sino la actividad docente que deja de hacer [al estar de baja]”, defiende Tesouro, que lamenta que la Junta de Castilla y León “se agarre a la literalidad y no interprete” la norma. “Desde el Ministerio nos han dicho que se resolverá en primavera, después de Semana Santa. Y mientras tanto se producen las renuncias”, explica el vicerrector leonés. Comisiones Obreras asegura que está estudiando el caso desde el punto de vista jurídico. “Hay diversos supuestos y lo estamos estudiando”, afirma la secretaria de Universidades de CCOO, Encina González.

La Universidad de Burgos asegura que no está afectada por este asunto porque no han contratado profesorado sustituto. La Universidad de Salamanca no ha contestado a los reiterados requerimientos de este periódico.

Desde la Junta de Castilla y León explican que al LOSU no prevé la incorporación del profesor sustituto en la Ley de Incompatibilidades (53/1984), que solo ve compatible el trabajo público con el de profesor asociado. La Inspección General de Servicios solicitó un informe a la Dirección de Servicios Jurídicos sobre la posibilidad de conceder estas compatibilidades también para los profesores sustitutos, pero este fue claro: solo se pueden conceder estas compatibilidades cuando el profesor sustituto que se contrate lo sea para la sustitución de un profesor asociado. Hasta el momento se han denegado 34 solicitudes