El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha presidido este miércoles la Junta Directiva del PP de Castilla y León, junto al presidente del PP castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid, donde ambos han reclamado "unidad y fortaleza" en el partido como fórmula para derrotar a Sánchez y para mantener a Mañueco como presidente autonómico. O, en palabras de Egea, "mantener a un salmantino en el Colegio de la Asunción y llevar a un palentino al Palacio de la Moncloa", en referencia al origen del presidente del PP, Pablo Casado.

En sus intervenciones Mañueco y Egea han reiterado la necesidad de "unidad" para lograr un partido fuerte que sea capaz de echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Un objetivo, que, para lograrse, sus primeros pasos deben darse en los congresos provinciales del PP. "Un PP unido es un PP ganador", ha resumido Egea, quien ha anunciado que las direcciones están trabajando para poner en marcha los congresos y cumplir así con las fechas establecidas. "Tenemos que unir nuestras provincias para unir a los españoles. Necesitamos congresos que sumen. Congresos para mirar hacia el futuro, y el futuro se conquista desde la unión", ha señalado el secretario general 'popular'.

Mañueco ha pedido que las candidaturas a estos congresos de las siete provincias en las que no han tenido lugar (todas salvo Valladolid y Ávila), "ilusionen a la mayoría de los afiliados". En ese sentido, Mañueco ha señalado la importancia de reducir el ruido interno. "El ruido nos perjudica a todos y que, ni a los afiliados ni a los votantes, les gusta el rechinar". Para Mañueco, que ha agradecido el apoyo sin fisuras que recibió ante la moción de censura presentada por Luis Tudanca en las Cortes (aunque se ha referido a la misma como la 'moción de Sánchez'), la historia del PP es clara, solo desde "la unidad y desde el acuerdo se gana". Unidad, acuerdo y gestión son las tres claves que, según Mañueco, han convertido al PP en el partido de referencia en Castilla y León y que harán de él "una ola imbatible".

Críticas a Sánchez y al Gobierno

El presidente del PP castellano y leonés ha sido muy contundente en sus críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar "escondido tras las comunidades autónomas y la justicia" para evitar gestionar la pandemia de COVID-19. "Hemos afrontado la crisis sanitaria y seguiremos hasta superarla, sin Sánchez". Esa misma línea ha seguido Egea, quien ha señalado que "las vacunas las paga Bruselas y las ponen las comunidades autónomas", mientras el ejecutivo no hace nada. "De este señor no se fía nadie. No se fían en su partido, no se fían sus socios de Gobierno. Está teletransportado a 2050 y demuestra que está fuera de órbita", ha criticado el político murciano.

Mientras, Mañueco ha sacado pecho por la gestión en estos dos años de legislatura, haciendo hincapié en el fin del impuesto de sucesiones y donaciones. "Estamos al lado de las personas, de las familias, para protegerlas, especialmente a las más vulnerables. Hemos cumplido nuestra promesa de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones", ha subrayado, "mientras, Sánchez afila su hacha fiscal".