Los CDR cortan la autopista AP-7 en Tarragona al grito de "el pueblo manda, el Govern obedece"

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han cortado a primera hora de la mañana de este sábado la autopista AP-7 a la altura de L'Ampolla (Tarragona).

Según informa el Servicio Catalán del Tráfico (SCT), la carretera está cortada en ambos sentidos y se realizan desvíos hacia la N-340.

Los CDR de Cambrils (Tarragona) han publicado fotografías en Twitter de la acción de protesta con un mensaje de advertencia: "El pueblo manda, el Govern obedece".

"Después de las cargas en Girona y Terrassa, los Mossos no tienen ningún papel. También han decidido no gestionar las urgencias. Están esperando a que los conductores se encaren con nosotros manteniéndose al margen", han señalado en otro tuit.

Després de les càrregues a #Girona i #Terrassa els @mossos no fan cap paper. També han decidit no gestionar les urgències.



Estan esperant a que els conductors s'encarin a nosaltres mantenint-se al marge. #BuchDimissió #AP7 #FronteraSud pic.twitter.com/YTwjcowhSn — CDR Cambrils #ElPoderDelPoble (@cdr_cambrils) December 8, 2018

Tensiones en el Govern por las cargas de los Mossos

Los cortes se producen tras los incidentes de este jueves, cuando los Mossos d'Esquadra cargaron contra algunos de los manifestantes que protestaban contra Vox en Terrassa y Girona. Entre los heridos de Terrassa se encontraba una diputada de la CUP, quien recibió un impacto de proyectil foam en la mano.

Los hechos del jueves han desatado tensiones en el Govern. El conseller de Interior, Miquel Buch, admitió irregularidades en las cargas de los Mossos y prometió echar a los agentes responsables. Por su parte, el president Quim Torra ha pedido a Buch que realice cambios en los protocolos de actuación, dependientes de Interior, para protestas como las del jueves.

Mas pide revisar los protocolos "con criterios policiales"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se ha sumado a la polémica, ha negado que el conseller de Interior deba dimitir y ha calificado de "inoportuno, exageradísimo y partidista" pedir su renuncia.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Mas ha considerado correcto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y Buch estudien la posibilidad de revisar protocolos de los antidisturbios de los Mossos, pero ha puntualizado que se tienen que revisar "con criterios policiales, no con criterios políticos".

Además, ha destacado que "cuando los sectores que son favorables a la independencia provocan estas situaciones, en el fondo están tirándose piedras sobre el tejado", y ha cuestionado que al soberanismo catalán le convenga una polémica en torno a los Mossos recordando que son la policía que depende de la Generalitat.

El expresidente ha defendido a la policía catalana y ha recordado: "Estamos hablando de la misma policía que hace un año y muy pocos meses fue reconocida y aplaudida internacionalmente por haber actuado de la manera en que actuó después del atentado terrorista del 17 de agosto de 2017".

El expresidente ha defendido que "una cosa son les normas internas y otra cosa muy diferente es si los Mossos d'Esquadra tienen que estar bajo control policial o incluso ideológico", lo que ha calificado de error.

Defensa de los CDR

Preguntado por el rol que tienen los CDR, Mas ha afirmado que pueden salir a la calle de muchas maneras, pero ha defendido que "no es función de los políticos pedir a los CDR apretar o no", tras lo que ha subrayado que él no lo habría hecho, en referencia a las palabras de Torra en octubre.

Sin embargo, Mas ha negado que los CDR deban quedarse en casa, y ha asegurado ser "un gran defensor de los movimientos populares" soberanistas, pero ha negado que los políticos deban animarlos, aunque respeta que Torra lo hiciera.