Torra pide cambios en la conselleria de Interior tras las cargas de los Mossos en Girona y Terrassa

Al Govern no le gustaron las imágenes de los Mossos d'Esquadra cargando contra en Girona y Terrassa contra los manifestantes que protestaban contra Vox. Desde Eslovenia, el president Quim Torra ha pedido cambios inmediatos en la cúpula de Interior, aunque sin especificar, y le ha dado cuatro días al conseller Miquel Buch para que los acometa, según ha adelantado TV3.

Antes que Torra, el propio Buch ya ha entonado el 'mea culpa' por algunas actuaciones de los antidisturbios que, según ha reconocido, no se ajustaron al protocolo. Vimos una serie de imágenes que no gustaron ni a la sociedad, ni al gobierno, ni a mi", ha manifestado en Catalunya Ràdio, refiriéndose en concreto a casos como el de varios agentes que golpearon con la porra a un activista que estaba en el suelo y trataba de abandonar el lugar en la protesta.

El máximo responsable de la policía catalana ha admitido que actuaciones como esa no cumplieron con los principios de gradualidad y proporcionalidad que deben regir la intervención de los antidisturbios. "No me temblará el pulso para echar a agentes de la Brigada Móvil", ha manifestado Buch en este sentido.

Buch llamó a la diputada de la CUP herida

Sobre el disparo de una bala de 'foam' a una diputada de la CUP, Maria Sirvent, que resultó herida en la mano, el conseller ha explicado que habló por teléfono con ella mientras estaba en urgencias y que se emplazaron a un encuentro en los próximos días. El incidente tuvo lugar durante las cargas policiales en Terrassa, que según Buch también se están revisando para ver si hubo extralimitaciones.

Pese a admitir actuaciones irregulares, Buch ha defendido ambos operativos policiales, consistentes en encapsular las manifestaciones de extrema derecha y evitar que accedan a ella las protestas de signo contrario. Si los Mossos cargaron, ha asegurado, es porque los activistas antifascistas trataron de saltar el cordón.

"Yo soy antifascista, pero no violento", ha marcado distancias el conseller, que ha insistido en su discurso de que recientemente, a diferencia de las concentraciones del procés de los últimos años, han proliferado "grupos radicales que buscan violencia y que caen en la provocación de grupos fascistas y españolistas".