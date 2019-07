Colau defiende apoyar la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo de gobierno "proporcional a los resultados"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este domingo apoyar la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con un "acuerdo de reparto de gobierno proporcional a los resultados", y ha calificado de irresponsabilidad una eventual repetición electoral.

Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press en la que ha sostenido que, en las negociaciones para la investidura, Unidas Podemos no pretende "imponer su criterio". "Pedro Sánchez no tiene motivos para desconfiar porque hemos demostrado lealtad en momentos difíciles. Puede haber discrepancias y se pueden pactar, como en el tema de Catalunya donde Unidas Podemos no pretende imponer su criterio", afirma.

La alcaldesa ha negado que Unidas Podemos ponga por delante los cargos a los acuerdos de gobierno --"¡Es una cuestión de sillas sobre todo para el PSOE, que las quiere todas!", ha exclamado-- y ha anunciado que, si Sánchez es investido, le pedirá la cesión de la regulación del alquiler.

El pacto con el PSC es "sólido y duradero"

Colau ha asegurado que el pacto de BComú en esta legislatura con el PSC será sólido y duradero y ha defendido que hay que "alejar de la tensión del procés" la política local.

"El PSC está más lejos del 155 y ERC está más lejos de la vía unilateral. Esto es positivo y debemos seguir por este camino", ha dicho la alcaldesa, que ha explicado que desde las negociaciones de la investidura no se ha reunido con el portavoz municipal de ERC, Ernest Maragall.

Aun así, ha avanzado que a la vuelta de las vacaciones les propondrá una reunión para hablar de Barcelona, y ha dicho que le gustaría que los republicanos fueran "protagonistas los próximos cuatro años" y que no fueran una fuerza de bloqueo.

Preguntada por si que ERC y JxCat estén en la oposición en el consistorio puede dificultar la relación del Ayuntamiento con el Govern, Colau ha respondido que espera que no, y ha añadido: "Si miro atrás, las relaciones han sido complicadas y han ido a peor".

Ha invitado a ambos partidos a "hacer un esfuerzo para aprobar todos los presupuestos", tanto los municipales como los autonómicos, porque, según ella, actualmente existe una situación de excepcionalidad por la paralización de las instituciones.

También ha explicado que su relación con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fue mejor que la que mantiene con el actual presidente: "Con el presidente Torra hemos dialogado, pero es más difícil tanto con JxCat como con ERC".