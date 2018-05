Torra pide por carta a la Moncloa la autorización para publicar el decreto que nombra a los consellers

El secretario del Govern, Víctor Cullell, ha enviado una carta a la Moncloa en la que les pide autorización para poder publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decreto de nombramiento de los consellers. En ella reclama una respuesta antes de este miércoles, la fecha prevista para la toma de posesión de los nuevos miembros del Govern de Quim Torra.

La carta, que va dirigida al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, José María Jové, también advierte que la negativa a esta autorización supondría una atribución "genérica e ilimitada" del control de las funciones del president de la Generalitat.

Torra espera así un improbable cambio en la posición adoptada hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy, que decidió publicar este lunes el decreto con el que se configura la estructura del Ejecutivo catalán pero no el que designa a los nuevos consellers. En la Moncloa quieren analizar la "viabilidad" de este último al haber dos consellers encarcelados y otros dos huidos a Bélgica. El Gobierno central aún no ha aclarado qué argumentos jurídicos utilizará para frenar la elección de los consellers que están en cuestión. Este escenario no estaba contemplado en la aplicación del 155.