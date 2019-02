El abad de Montserrat reconoce en privado a una víctima que había rumores de abusos a menores desde los años 70

Josep Maria Soler admitió en una entrevista grabada con cámara oculta por una de las víctimas que tenía conocimiento de posibles abusos de un monje

"Me había llegado algún comentario sobre esto", reconoce, y asegura que lo puso en conocimiento del entonces abad, Cassià Just, pero que no supo nada más

Hasta nueve personas han hecho público que el monje Andreu Soler les hizo tocamientos mientras estaban en el grupo de 'scouts' de Montserrat