Torra insta a Colau a no invitar a Felipe VI al aniversario del atentado de la Rambla

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado este martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a no invitar a Felipe VI a los actos conmemorativos del primera aniversario de los atentados de la Rambla y Cambrils en agosto. Preguntado en Catalunya Ràdio por si vetaría la presencia del monarca en el homenaje, ha dado a entender que será el Ayuntamiento quién lo organizará, con lo que corresponde a la alcaldesa decidir sobre la participación del rey.

"Si Colau cree que ha de invitar al rey yo no vetaré su presencia, pero yo pensaba que los 'comuns' eran republicanos", ha expresado Torra. El president anunció justo antes de acudir con el monarca a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo que la Generalitat no invitaría al rey a ningún acto hasta que se disculpara por su discurso posterior al 1-O. "No le invitaremos a ningún acto que organicemos, ni iremos a ninguno que él nos invite, nos mantendremos aquí esperando sus disculpas", ha zanjado.

Torra ha aprovechado para criticar la figura "en cuestión" de Felipe VI, que considera que ha "desaparecido de la vida social y civil de Catalunya" tras la declaración institucional que realizó el 3 de octubre. El president ha explicado también que animó a Pedro Sánchez durante la reunión del lunes a "republicanizar España", aunque ha añadido que el presidente del Gobierno "no contestó a este punto".

Colau: "El protagonismo será solo de los familiares"

La alcaldesa ha respondido a las palabras de Torra sin aclarar si el Ayuntamiento invitará oficialmente al rey o no, aunque ha dejado claro que el protagonismo del acto será "solo de víctimas y familiares". "No habrá parlamentos políticos tal como muchos afectados nos han pedido", ha añadido.

Com a ciutat portem mesos preparant aniversari atemptat 17A i acompanyant víctimes. El protagonisme serà només de víctimes i familiars, no hi haurà cap parlament polític tal i com molts afectats han demanat. I així serà. No permetrem cap politització de l’acte vingui d’on vingui — Ada Colau (@AdaColau) 10 de juliol de 2018

Colau ha expresado en Twitter que llevan meses preparando el aniversario del 17-A i que no permitirán "politización alguna del acto venga de donde venga". En relación a los parlamentos, tampoco en la manifestación del año pasado, del 26 de agosto, se dio la palabra a políticos ni a representantes institucionales. Quienes intervinieron al final de la marcha fueron la activista Miriam Hatibi y la actriz Rosa María Sardá.