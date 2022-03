El defensor del pueblo catalán pide no aplicar el nuevo protocolo sobre contención de los presos con correas

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a la conselleria de Justicia suspender la aplicación del nuevo protocolo sobre las contenciones mecánicas de los presos en las cárceles catalanas, que está previsto que entre en vigor este viernes. El defensor del pueblo catalán ha alertado de que las instrucciones elaboradas por el departamento de Lourdes Ciuró (Junts) pueden suponer una “regresión de derechos” y ha advertido de que Consejo de Europa está preocupado por el nuevo texto.

Catalunya renuncia al plan para prohibir la contención de los presos con correas

Saber más

Tal y como adelantó elDiario.es, la nueva circular y el protocolo sustituyen a las elaboradas por el equipo de la republicana Ester Capella la pasada legislatura y suponen frenar el plan que contemplaba sustituir la contención mecánica —inmovilizar a los internos con esposas, vetas adherentes o correas de sujeción— por celdas acolchadas.

Si en el anterior plan se fijaba claramente que cuando se instalara una celda acolchada en el centro penitenciario quedaría prohibida la contención física, ahora esa condición se difumina y no se establece una alternativa clara para prohibir la contención mecánica. No obstante, el plan mantiene el objetivo de 'contención cero' y este miércoles la consellera Ciuró anunció la puesta en marcha de un plan piloto para instalar una celda acolchada tras haber asegurado en el Parlament hace unas semanas que no sería posible por falta de una empresa instaladora.

En este contexto, Ribó ha presentado en el Parlament este jueves un informe con reproches y recomendaciones para el nuevo protocolo, en especial centradas en la duración y forma de contención y cuándo y quién debe llevarla a cabo. El Consejo de Europa ha expresado en varias ocasiones su “preocupación” por los métodos de fijación en las prisiones catalanas y había instado al Govern a abolir la fijación mecánica con correas.

El Síndic valora positivamente que el nuevo plan incorpore algunas de las recomendaciones del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) “aunque no todas las que serían deseables”. Ribó ha celebrado la implementación de cámaras y aparatos de grabación de audio en todas las salas de cacheos, en las celdas de contención y en las celdas de aislamiento de todos los centros penitenciarios, así como la constitución de un grupo de trabajo para evaluar la correcta aplicación del protocolo, si bien ha remarcado que todavía no está constituido y no se sabe quién lo formará.

También se ha mostrado satisfecho con que se establezca que los presos deben estar en posición de decúbito supino –bocarriba– y no prono –bocabajo– como se practica en el ámbito sanitario cuando se les someta a una contención. Sin embargo, Ribó ha lamentado que no se recoja su sugerencia de que la contención mecánica se lleve a cabo por profesionales sanitarios y no por funcionarios de prisiones. Y ha mostrado su preocupación por el hecho de que el protocolo omita cualquier referencia a la duración máxima de los medios coercitivos, lo que supone incurrir en una “clara regresión de derechos” que debería corregirse lo antes posible.

El Síndic también ha denunciado denuncia que el protocolo no tiene en cuenta la perspectiva de género en cuanto a la aplicación de la contención a internas, dado que no considera las características individuales de las mujeres. Particularmente, desde el momento en que la sujeción se realiza boca arriba, la morfología de la mujer es claramente diferente a la del hombre y es posible que la sujeción con cintas deba preverlo.