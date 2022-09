ERC carga contra la “intolerable” intimidación de Dalmases (Junts) a una periodista de TV3

El curso político en el Parlament ha empezado como terminó el anterior, con la intimidación del diputado de Junts Francesc de Dalmases (Junts) a una periodista de TV3 como carpeta destacada. Este viernes han comparecido para dar cuenta del episodio el propio Dalmases así como el director de TV3, Sígfrid Gras, y Pere Mas, responsable del programa 'FAQS' donde tuvo lugar la bronca tras la entrevista a Laura Borràs.

Dalmases se ha mantenido en sus trece y se ha limitado a rebajar a “una discusión” el episodio desvelado por elDiario.es y Nació Digital. Molesto por las preguntas que los periodistas hicieron a Borràs sobre su caso de corrupción, Dalmases agarró de la muñeca a una periodista del programa, la encerró en una sala junto a la presidenta del Parlament y otros dos miembros de su equipo y la llamó “mala periodista”, entre otros descalificativos.

Quien ha elevado el tono contra el diputado ha sido ERC, cuya representante en la comisión de control de los medios públicos, la diputada Raquel Sans, ha cargado contra Dalmases y su “intolerable” comportamiento con la periodista, además de criticar que reste importancia al episodio.

“Minimizar lo sucedido es una justificación irresponsable”, ha zanjado Sans, que también ha lamentado que Dalmases mezcle la intimidación a la periodista con la causa por corrupción de Borràs: “Poner contexto político hace un flaco favor a su partido”. La diputada ha enmarcado el caso en un “comportamiento individual” de Dalmaes alejado de cualquier cuestión política.

Ha sido dura Sans en recriminar a Dalmases sus explicaciones en la comisión, donde ha justificado su comportamiento con la periodista por su manera de ser y porque hacía años que conocía a la informadora. “Cualquier persona con experiencia política hubiera sonreido y callado pero yo no sé ser así y espero no saber ser así nunca”, ha aseverado Dalmases, para asomo de Sans y del resto de diputados de la comisión, donde la incomodidad en el ambiente era fácilmente perceptible.

“Su comportamiento no fue el adecuado, sus expresiones fueron intolerables y no me vale el 'yo soy así'”, ha replicado Sans, al tiempo que ha recordado que la mayoría de casos de violencia se dan en los contextos de conocimiento entre agresor y víctima.

Tanto Sans como grupos de la oposición como el PSC, los comuns o la CUP han urgido a que se convoque la comisión de estatuto del diputado, que es la que debe analizar si Dalmases vulneró el código de conducta de la cámara e imponer, en su caso, sanciones disciplinarias. El encargado de convocarla es su presidente, otro afín a Borràs, Jaume Alonso Cuevillas, que hasta ahora no ha mostrado prisas para celebrar una sesión.

La diputada del PSC, Beatriz Silva, ha remarcado que los periodistas “no pueden sufrir coacciones de ningún tipo” por parte de ningún parlamentario y ha reclamado a Dalmases que se disculpe, a lo que el vicepresidente de Junts ha respondido que ya lo ha hecho. Desde los comuns, Susana Segovia ha reclamado la dimisión de Dalmases. Y el cupaire Xavier Pallicer ha lanzado a Dalmases: “¿Qué haría si esto hubiera ocurrido con un diputado de otro partido?”.

El director de TV3 habla de “episodio aislado”

No solo los partidos de la oposición han desmentido a Dalmases. Su versión exculpatoria tampoco la han compartido el director de TV3, Sígfrid Gras, y el responsable del FAQS, el periodista Pere Mas, que han corroborado lo relatado por este diario.

Gras, que se ha referido a los hechos como “episodio aislado”, ha explicado además que la televisión pública se plantea limitar el número de acompañantes de los entrevistados y que todos los invitados tengan que cumplir el libro de estilo y el código antiacoso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Por su lado, Mas ha incidido en el contexto de “vulnerabilidad laboral” de la periodista afectada ya que el 'FAQS' terminaba la semana siguiente, y ha remarcado que la “intimidación inaceptable” de Dalmases “se podría haber corregido con unas disculpas en vez de persistir en la exculpación”.