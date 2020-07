Ni Govern ni aerolíneas asumen la cancelación de viajes desde Barcelona: “No nos consta que se deba parar la actividad”

“El vuelo es totalmente operativo, como compañía no tenemos ninguna información de que se deba parar la actividad”. Esta es la respuesta que ofrecían este lunes por la mañana desde Vueling ante las dudas de un viajero que tenía un vuelo para ir a Menorca desde Barcelona. Desde el Govern han pedido a todos los ciudadanos que no salgan de casa ni acudan a segundas residencias, pero al ser solo una recomendación ni las aerolíneas ni la administración asumen los costes de cumplir con lo que se pide. "Como es solo una recomendación y no una ley no podemos ofrecerle ninguna alternativa", remachaba una operadora desde la aerolínea.

Consumo denunciará a 17 aerolíneas por no ofrecer reembolsos por vuelos cancelados por el coronavirus

La falta de alternativas para cancelar los vuelos desde la capital catalana supone un capítulo más de la confusión que se ha generado en Catalunya desde el pasado viernes, cuando el Govern recomendó quedarse en casa a todos los ciudadanos de 14 municipios del área metropolitana de Barcelona junto a otras localidades de las provincias de Lleida y Girona.

Ni Vueling ni Iberia ofrecen ahora mismo ninguna alternativa para los barceloneses que quieran cumplir las recomendaciones del Govern y quedarse en casa. "Mientras el vuelo siga operando no podemos ofrecer ninguna compensación", respondían este lunes desde Iberia. "Hasta que no haya cambios esto es lo único que podemos decir".

Distintos sectores de la economía se han visto abocados desde el viernes a una situación de incertidumbre debido a la poca concreción del decreto de la Generalitat. Los Ayuntamientos de las localidades afectadas reclamaron el sábado claridad al Govern ante las dudas recurrentes en todo tipo de actividades como los conciertos, los gimnasios, la necesidad de acudir a un comercio con cita previa o incluso la prohibición de reuniones de más de 10 personas, que no se respetaban en lugares como la catedral de Barcelona según pudo comprobar este periódico.

A mediados de marzo, Vueling estableció a para todos los billetes la obligatoriedad de adquirir la tarifa FlexFly, una opción que encarece significativamente el coste pero permite hacer cambios en los vuelos sin cargo alguno. Las modificaciones que permite esta tarifa, sin embargo, se limitan a los días de la semana en que se iba a volar inicialmente, con lo que no se puede aplazar el vuelo hasta que haya finalizado la recomendación del Govern.

"Mi billete me costó 300 euros, más caro que nunca y nadie me ofrece una compensación", explicaba a elDiario.es un vecino de Barcelona que iba a volar esta semana. "¿Soy yo el único que debo asumir los costes de quedarme en casa? ¿Así premian a los que queremos ser responsables y seguir lo que nos pide el Govern?"

Las aerolíneas se escudan en una normativa europea que les obliga a reembolsar el coste del billete solo en el caso de cancelación. Estas empresas también tienen la opción de ofrecer un bono para futuros viajes, pero esta alternativa es voluntaria y debe ser aceptada por los afectados. En todo caso, al seguir los vuelos operando y no haber sido cancelados las compañías no tienen la obligación de ofrecer ninguna compensación para el que quiera cumplir con lo que piden las autoridades.

Ni el Ministerio de Consumo ni las aerolíneas mencionadas habían respondido a las peticiones de comentarios de elDiario.es en el momento de publicarse este artículo.