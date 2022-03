El jurado declara culpable al acusado de dejar morir a su pareja diabética y grabar su agonía

Culpable, pero no por unanimidad. Un jurado popular ha declarado este viernes culpable por siete votos a dos al acusado de asesinar a su pareja en Viladecans (Barcelona) dejándola morir de un ataque derivado de la diabetes que sufría y grabar su agonía en vídeo. Mariano Daniel V.A. se expone ahora a la prisión permanente revisable.

"S. hablará en este juicio", advirtió al inicio de la vista Miguel Capuz, abogado de la madre de la víctima. Y así ha sido. Aunque fallecida, el testimonio de la mujer, reflejado en los whatsapps que envió a su asesino antes de morir, ha sido clave. "S. testifica que fue agredida por Mariano", ha manifestado la portavoz del jurado antes de leer uno de los audios que han servido como prueba para declarar culpable al acusado.

La Fiscalía y las acusaciones particulares de la familia de la víctima piden la pena más dura que se puede solicitar en España, la prisión permanente revisable, por el delito de asesinato y varios delitos de maltrato previos a la muerte de la mujer la madrugada del 17 de junio de 2019. Ahora el juez deberá redactar la sentencia y establecer la pena.

Los vídeos de la agonía de la mujer que grabó el propio acusado han resultado claves para que el jurado determinara la culpabilidad de Mariano Daniel V.A. El acusado y su defensa pasaron de revictimizar a la pareja, señalándola como mala madre, alcohólica, drogadicta y arruinada a reclamar la libre absolución a abrir la puerta a una condena menor por omisión del deber de socorro al final del juicio.

Los informes forenses habían desmentido el retrato de la víctima que había dibujado el acusado y revelaron que, en el momento de morir, la mujer no había ingerido alcohol ni ansiolíticos y su cuerpo solo presentaba una pequeña cantidad de restos de cocaína. De hecho, el jurado ha declarado no probado que S. hiciera un "consumo tóxico" de alcohol y drogas.

Impasible, a lo sumo sacándose las gafas en un par de ocasiones, Mariano Daniel V.A. ha escuchado desde el banquillo como el jurado desmontaba punto por punto su tesis de defensa. Alegó el procesado que con la víctima solo mantenía sexo ocasional, pero el jurado ha concluido que ambos tenían una relación de pareja desde febrero de 2019, aunque no vivían juntas.

Dijo Mariano Daniel V.A. que no había puesto nunca la mano encima de S. y que sus moratones en las costillas en el ojo respondían a golpes con el sofá y el ascensor. No fue así. El jurado ha determinado que el acusado maltrató de forma física en dos ocasiones a la víctima, además de someterla, controlarla e insultarla casi desde el inicio de su relación.

Se ha basado el jurado en los audios y llamadas que grabó la víctima y que la portavoz del jurado ha leído durante la sesión. "Tengo que salir del bar llorando y sollozando por como tengo la cara y ya no puedo decir otra vez que me he caído, tengo el ojo hinchado, no me merezco a una persona que me machaque y me haga lo que me haces", le dijo S. a su asesino días antes del crimen. "Ni me dices puta ni guarra de mierda ni me dices todo lo que me estás diciendo ni me guanteas todo lo que me estás guanteando", le había enviado antes.

El espiral de maltrato tuvo su punto de no retorno la noche del 17 de junio, cuando S. pidió ayuda a Mariano en medio de un ataque hiperglucémico. Mariano acudió a la casa de la víctima, pero no para ayudarla, sino para grabar la agonía de S. "Cualquier persona se debería haber dado cuenta del estado de gran deterioramento físico de S. y de su dificultad respiratoria y motora, que requería de intervención inmediata y auxilio", ha zanjado el jurado.

"Mariano no presto ninguna ayuda a S. y contempló cómo se le iba apagando la vida", agrega el veredicto.