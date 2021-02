Un periodista herido por el lanzamiento de una botella de un manifestante en el octavo día de protestas en Barcelona

Un periodista ha resultado herido en la ceja este martes en Barcelona por el lanzamiento de una botella por parte de un grupo de encapuchados en la octava manifestación convocada contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. El incidente ha ocurrido en la calle Villarroel de Barcelona, cuando un grupo de manifestantes ha efectuado lanzamientos de botellas contra la línea policial y han hecho barricadas con contenedores. El periodista ha podido seguir cubriendo la manifestación.

La manifestación de este martes ha sido la menos numerosa hasta la fecha, y al igual que este lunes tampoco se han saqueado comercios. Los manifestantes han salido de la plaza Letamendi de Barcelona con la intención de ir hacia la plaza Artós, en la parte alta de la capital catalana, donde se han concentrado a la misma hora quince neonazis. Los Mossos han hecho un cordón en la calle Villarrel y han dispersado a los manifestantes después de varias advertencias por megafonía. La marcha ha girado hacia la plaza Catalunya, donde se ha disuelto sin más incidentes.

Mientras en la plaza Artós, lugar habitual de concentraciones de la extrema derecha, los Mossos han indetificado a la quincena de neonazis que se ha concentrado bajo el lema 'España no se quema'. Uno de ellos tenía en vigor una prohibición de participar en manifestaciones.

Los Mossos también han informado de que, como durante toda la semana, el área de mediación del cuerpo ha intentado dialogar con los manifestantes sin éxito. "Hasta el momento no hay interlocutores", han agregado los Mossos tras la polémica sobre algunas de sus intervenciones, como la que presuntamente vació el ojo de una manifestante con un proyectil de 'foam' el pasado martes.

Sí ha habido más altercados en Vilanova y la Geltrú (Barcelona), donde un grupo de violentos ha roto cristales de la plaza de les Cols, ha hecho pintadas en entidades bancarias y establecimientos comerciales en la Rambla Principal y ha lanzado pintura y piedras a la línea policial situada en el cuartel de la Guardia Civil.

Asamblea en Sants por un vecino encarcelado

Al margen de la manifestación diaria por Hasel, un millar de personas se han concentrado este martes en el barrio de Sants para mostrar su rechazo por la prisión provisional sin fianza decretada para un conocido vecino, Carles, de 37 años. Detenido el pasado domingo durante las protestas por el rapero en Barcelona, acusado de montar barricadas y colocar obstáculos que ponían el pelígro a la policía, la jueza ordenó su ingreso en prisión y lo justificó para evitar la “reiteración delictiva” dado que hay previstas todavía movilizaciones estos días.

Muy conocido en el barrio por ser el camarero de la popular taberna la Bauxa, en la calle Vallespir, y por estar implicado en numerosas entidades e iniciativas de Sants –desde los Castellers hasta el grupo de restauradores DO Sants–, el encarcelamiento de Carles ha provocado una oleada de rechazo que ha culminado este martes por la tarde en una concentración en Plaça de Sants. Después, los congregados han iniciado una manifestación por las calles del barrio al grito de "Carles, libertad" y se han emplazado también a una nueva manifestación el próximo sábado.

Durante la concentración, el cooperativista Ivan Miró, de la Ciutat Invisible, ha leído el manifiesto con el que reclaman su puesta en libertad y mostraban su solidaridad con la familia. “Se han dejado la piel en este barrio y no merecen pasar por este calvario”, ha proclamado Miró. “Esto va de libertad de expresión, pero no solo. Va de Hasel y de Carles, pero no solo. Esto va de un sistema judicial franquista”, rezaba el manifiesto, y “de un sistema económico que condena a la miseria a la juventud”.

En poco menos de 24 horas desde que se conoció la prisión preventiva, han sido decenas de asociaciones, activistas y negocios de Sants los que han clamado contra esta situación. Desde asociaciones de familias de escuelas del barrio a bares como Terra d’Escudella o Montferry, desde los Castellers de Sants a entidades por el derecho a la Vivienda o la Lleialtat Santsenca. También se ha pronunciado el concejal del Ayuntamiento en Sants, Marc Serra, de Barcelona en Comú. “Carles es un vecino y restaurador muy querido y con un gran arrelamiento en el tejido asociativo y cultural del barrio. Es incomprensible que el juzgado haya ordenado prisión provisional sin fianza”, ha expresado Serra.