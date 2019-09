Torra, en su discurso de la Diada: "Será necesario que volvamos a ejercer cada derecho que nos sea negado"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado este martes a los catalanes a "volver a ejercer cada derecho que nos sea negado" en el tradicional discurso de la víspera de la Diada. El mandatario independentista se ha expresado así en una referencia explícita a la autodeterminación, de la que ha dicho que es la "única manera de resolver" la disyuntiva entre pertenecer a un Estado "por voluntad o por imposición".

En un mensaje televisado, Torra ha considerando que los catalanes aún tienen que "acabar el camino", en una metáfora recurrente sobre la independencia que también recuerda al lema "lo volveremos a hacer" que el independentismo ha utilizado en los últimos meses. "Si todavía no somos libres, es porque aún no hemos terminado el camino", ha pronunciado, "os pido que no nos detengamos y que avancemos juntos para hacer realidad nuestros sueños y los nuestros anhelos".

En un discurso con varias referencias a escritores de diferentes periodos históricos, el president ha vuelto a 1714, año de la caída de Barcelona en la guerra de Sucesión que se recuerda en la Diada, para asegurar que en Catalunya "no conmemoramos ninguna derrota, porque no hemos sido vencidos". Ya en referencia al presente, Torra ha asegurado que la democracia está "hoy en nuestro país bajo un asedio largo y penoso".

"Los pueblos forman parte de los estados por dos vías: por voluntad o por imposición; por adhesión o por represión. Y hay una sola manera de resolver esta disyuntiva, que es ejerciendo el derecho de autodeterminación", ha indicado Torra, quien a continuación ha reclamado "encarar los tiempos que vienen con determinación y coraje".

La democracia, ha por fin el jefe del Govern, "es y será siempre la respuesta de los catalanes", por lo que "es la respuesta que exigimos a todos". Con una frase que ha sido utilizada reiteradamente durante el procés por todos los presidents desde Artur Mas, Torra ha asegurado también que Catalunya será "lo que quieran los catalanes". "No tengáis ninguna duda", ha animado.