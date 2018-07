Un fotoperiodista denuncia una agresión en el centro de Barcelona al grito de "¡Viva Franco!"

El fotoperiodista Jordi Borràs ha sido víctima de una agresión este lunes por parte de un hombre no identificado en pleno centro de Barcelona. Según ha explicado El Món, el diario en el que trabaja Borràs, un hombre ha abordado al informador pasadas las ocho de la tarde, a la salida del acto celebrado en el Ateneu Barcelonès de presentación del nuevo movimiento político de Carles Puigdemont.

Siempre según El Món, el hombre se ha acercado a Borràs a gritos de "¡Viva Franco!" y "¡Viva España!" y le ha golpeado diversas veces en la cara, provocándole un aparatoso sangrado. Luego, añade el periódico, ha mostrado una placa de la Policía. El fotoperiodista está siendo atendido en un centro de atención primaria y los Mossos d'Esquadra tratan de localizar al agresor. Para ello cuentan con el testimonio de varios vecinos que han presenciado la agresión.

Políticos como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Ada Colau, así como varios periodistas han expresado su apoyo a Borràs, conocido por investigar los grupos de extrema derecha y por sus fotografías del proceso soberanista. También es el autor del libro sobre el 1-O 'Dies que duraran anys' [Días que durarán años], que Quim Torra regaló a Pedro Sánchez en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Estimat Jordi, tot el meu suport i afecte. El feixisme espanyol no frenarà la llibertat d'expressió i d'informació. Gràcies @jordiborras per la teva lluita per la llibertat. https://t.co/5MBlvMmzM8