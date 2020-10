GUÍA | Horarios y excepciones del toque de queda en Catalunya

El toque de queda anunciado por la Generalitat este domingo, tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central, prohíbe a todos los ciudadanos salir a la calle entre las 22h y las 6h a partir de esta misma noche. La medida, sin embargo, contiene algunas excepciones. Este es el resumen de las restricciones que entran en vigor.

El Govern anuncia que el toque de queda en Catalunya será de las 22 h a las 6 de la mañana

1. ¿A qué municipios afecta?

A toda Catalunya, sin excepciones.

2. ¿Qué horario tiene el toque de queda?

Desde las 22h hasta las 6h.

3. ¿Puedo entrar o salir de mi municipio o de mi barrio durante el día?

Sí. Por ahora no hay restricciones generales de la movilidad durante las horas en las que no esté en vigor el toque de queda. No obstante, la Generalitat recomienda no salir de casa salvo para lo imprescindible, limitar al máximo la actividad social y siempre que sea posible teletrabajar.

4. ¿A qué hora cierran los comercios?

Todos los locales deberán cerrar a las 21h, con la excepción de los espectáculos culturales, que cerrarán a las 22h.

5. ¿Si estoy volviendo de un espectáculo cultural y es más tarde de las 22h me van a multar?

No. Si usted regresa de un espectáculo cultural tendrá margen hasta las 23h para llegar a su domicilio. Deberá conservar la entrada del espectáculo para mostrarlo a la policía si lo requiriera.

6. ¿Los bares y restaurantes permanecerán cerrados?

Sí. Solo estarán abiertos para recoger comida o pedirla a domicilio.

7. ¿Puedo pedir comida a domicilio a partir de las 21h?

No. Los restaurantes y bares que ofrecían este servicio solo podrán hacerlo hasta las 21h.

8. ¿Qué hago si entro o salgo del trabajo mientras está en vigor el toque de queda?

Deberá rellenar un certificado -adjunto al final de este artículo- y llevar un justificante de su trabajo.

9. ¿Qué excepciones se contemplan para salir a la calle durante el toque de queda?

A parte de los mencionados desplazamientos para ir y volver del trabajo, también incluyen los desplazamientos por razones sanitarias o para ir a la farmacia, para atender de urgencia a personas mayores, menores y dependientes. También se permitirá estar en la calle durante el horario restringido para actuaciones de urgencia ante poderes judiciales, si se regresa al domicilio cuando se esté volviendo de un viaje o si es un desplazamiento de personal sanitario o voluntarios debidamente acreditados. También se establece una excepción de 4 a 6h de la mañana para que los ciudadanos que lo requieran puedan pasear a su mascota cerca de su domicilio.

En todos estos casos se recomienda rellenar el documento que figura al final de este artículo y llevarlo encima cuando se salga a la calle.

10. ¿Me van a multar si estoy en la calle sin justificación a partir del toque de queda?

Podrían sancionarle con una multa que va de entre los 300 hasta los 6.000 euros, según ha señalado este domingo por la mañana el conseller de Interior, Miquel Sàmper. Tanto el conseller como el comisario jefe de los Mossos, sin embargo, han matizado que el objetivo de las restricciones no es recaudatorio. Las posibles sanciones se aplicarán a partir del lunes.

11. ¿Puedo quedar con gente en la calle o en casa?

Aunque la recomendación es reducir todo lo posible las interacciones sociales, los encuentros en el espacio público y privado de hasta un máximo de seis personas siguen permitidos, siempre y cuando no se realicen entre las 22h y las 6h. El Govern insiste, no obstante, en que no se hagan encuentros con personas con las que no se convive.

12. ¿Los niños podrán seguir acudiendo al colegio?

Sí, salvo los que estén confinados por un positivo en su clase, los alumnos de primaria, secundaria y Bachillerato seguirán con las clases presenciales. El cierre de colegios es la última medida que el Govern quiere tomar en caso de empeorar la pandemia.

13. ¿Y los extraescolares?

En principio todas las actividades extraescolares se mantienen, incluidos los entrenamientos deportivos pese a la suspensión de las competiciones durante el fin de semana.

14. ¿La universidad sigue abierta?

Solo se mantiene desde este jueves la actividad presencial para seminarios, prácticas y sesiones de laboratorio. Las clases teóricas pasan a ser telemáticas.

15. ¿Y los conciertos, cines y teatros?

Se imponen restricciones del 50% del aforo en cines, teatros y el resto de actos culturales, a los que solo se podrá acudir si se ha comprado la entrada por Internet previamente. Todos los establecimientos culturales deberán cerrar a las 22h.

16. ¿Los museos y bibliotecas cierran?

No. Estos espacios seguirán abiertos con las limitaciones que ya tenían.

17. ¿Qué pasa con los gimnasios y el deporte?

En los gimnasios el aforo se limita al 50% y se fija la cita previa. El deporte al aire libre sigue permitido, pero es preferible practicarlo de forma individual o con el grupo de convivencia habitual.