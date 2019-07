"Debo abordar una nueva etapa en el desarrollo económico de Puertollano"

A Isabel Rodríguez le ha vuelto a cambiar la vida. Madre de dos hijos y con una vocación política innata, dice sentir “vértigo” cuando se sienta cada día desde hace poco más de medio mes en el sillón de alcaldesa. Con la bandera de la moderación gobernará en Puertollano (Ciudad Real) con el apoyo de Izquierda Unida, tomando así el relevo de la también socialista Mayte Fernández que dirigió el Consistorio durante la pasada legislatura.

Dice que tanto en la política como en la vida se deja llevar y ahora se muestra “emocionada” con un nuevo reto, aunque la política no le es, en absoluto, desconocida.

Usted ya tiene bagaje político, desde sus inicios como senadora, portavoz del Gobierno regional con José María Barreda, diputada nacional… ¿Cómo ha cambiado la política en estos años y usted misma?

Me ha tocado vivir quizás después de los primeros años de democracia en nuestro país, un momento de explosión y cambio de la política española y en el mundo. Podemos hacerla mejor. Después de aquellos años de aproximación a la democracia, donde partidos y dirigentes fueron capaces de renunciar a planteamientos propios proyectos comunes en beneficio de todos… Es muy necesario recuperarlo. Veo mucho egoísmo, mucho egocentrismo en algunos liderazgos. Creo más en una política de servicio público.

En 2015 había un Gobierno en funciones de Rajoy, ante la ausencia de apoyo de Podemos al PSOE para conformar una alternativa, y hoy veo con desesperanza otro Gobierno en funciones porque Podemos juega unas cartas que no son las del interés general.

Nos queda campo a esta generación que hemos tomado las riendas para estar a altura de la política que se hizo en nuestro país hace 30 años y que ha propiciado que nuestros proyectos vitales hayan salido adelante. Pero tengo confianza en que seamos capaces de afrontar este cambio de era que vive el mundo, el país y nos centremos en lo importante. Ahora yo desde lo local, intentando contribuir a lo global.

Acaba de llegar, no lleva ni un mes como alcaldesa y seguro que todos le preguntamos cuál es su prioridad para Puertollano… ¿Se lo ha dejado fácil la anterior alcaldesa, Mayte Fernández?

Bueno, sobre todo hay que tener claro que cuando una asume una responsabilidad lo hace con todas las consecuencias, a beneficio de inventario.

Tengo claros mis tres ejes de actuación. Creo que debo abordar una nueva etapa en cuanto al desarrollo económico y empresarial de la ciudad. Hemos atravesado una crisis muy dura, pero estamos en el momento de aprovechar oportunidades y ventanas que hoy están abiertas o la buena sintonía con otras administraciones que no se tuvo en el pasado con el Gobierno regional o el de España, por ejemplo en lo que afecta al desarrollo energético.

Creo que a las ciudades hay que cuidarlas, con el mantenimiento de los servicios básicos y las infraestructuras que ya tenemos, pero no estoy pensando en ofrecer otras nuevas a la ciudad. Nuestra imagen es muy importante en todos los sentidos y me obsesiona: quiero mejorar la limpieza y el orden en la ciudad.

Después creo que las ciudades las hacen las personas y hay un campo abierto a la participación ciudadana que es mucho más fácil en una ciudad con las dimensiones de Puertollano. Aspiro a incorporar a mucha gente talentosa, que triunfa en el ámbito empresarial, de la cultura…al proyecto de ciudad.

“A la oposición le advierto que le costará llevar el ritmo de la alcaldesa”

De entrada, Ciudadanos ya le ha afeado que tenga usted el mismo sueldo de la alcaldesa de la anterior legislatura, pese a haber disminuido la población y también cree una “tropelía” el sistema de liberaciones y sueldos en los grupos políticos…

Si esa es la oposición que ha decidido hacer Ciudadanos y quien lo dirige…Allá ellos. Recibirán la respuesta de la ciudadanía. Estoy muy satisfecha con la confianza que he recibido y trato de administrarla.

Creo que hay que priorizar las acciones de gobierno y es lo que he hecho: con los mismos recursos con los que se venía trabajando, he distribuido para garantizar una mejor gestión del gobierno sin dejar desamparada a la oposición. Todo lo contrario, les he tratado de forma muy favorable si la comparamos con la situación en otros ayuntamientos en nuestro entorno.

Aquí no solo reciben aportación económica por grupo político, sino que permitimos que uno de sus miembros pueda estar dedicado al ayuntamiento con el 75% de retribución. Además, la ley me permite tener a dos personas de confianza y las he cedido a la oposición para facilitarles su trabajo.

Le pido a la oposición y a la ciudadanía que me juzgue por mi trabajo diario. A la oposición le advierto que le costará llevar el ritmo de la alcaldesa.

¿Cuáles son las primeras sensaciones con el Gobierno conjunto con IU?

Son personas con las que tengo muy buen entendimiento, me ha resultado fácil organizarme con ellos. Les agradezco mucho que hayan querido sumarse a trabajar, podían haberse mantenido en la oposición, pero han preferido participar de forma activa en el gobierno de la ciudad. Les agradezco mucho esa colaboración que creo que va a ser positiva para los intereses de la ciudad.

El acuerdo lo basamos en que Puertollano precisa de estabilidad política y social para atender lo importante que es ese primer objetivo de atención económica y empresarial de la ciudad, que los inversores apuesten y que eso genere más y mejores empleos. Hasta que vuelva a haber elecciones a todos nos corresponde trabajar por la ciudad. Les he pedido a todos los concejales centrarse en la acción de gobierno.

La alcaldesa de Puertollano durante un momento de la entrevista Foto: Bárbara D.Alarcón

Trabajará por la ciudad, también mirando hacia adentro, hacia el propio ayuntamiento porque ya ha puesto sobre la mesa renovar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

Me parece fundamental para desarrollar el programa de ciudad avalado por la ciudadanía contar con apoyo de los técnicos municipales, de las empleadas y empleados públicos gracias a los que sale adelante el trabajo y que han tenido momentos de dificultad por la crisis económica.

La caída de ingresos en las arcas municipales trajo consigo ajustes que afectan al personal de la casa. Trabajan con mucha dificultad y me he comprometido en agilizar acuerdos ya alcanzados y negociar, desde el principio, una nueva RPT. Eso implica ordenar la casa de acuerdo a competencias que han cambiado, no son las del siglo pasado, como lo ha hecho también la legislación de contratación pública.

Hay que amoldar la estructura a esas nuevas competencias y después, en la medida de lo posible, mejorar sus condiciones laborales y retributivas, en tanto en cuanto lo hagan los ingresos del ayuntamiento. He podido detectar en los primeros contactos que hay una plantilla envejecida. Se van a producir muchas jubilaciones en los próximos años y es un escenario que tenemos que preparar para que no nos pille desprevenidos.

En el marco de la negociación, de la mano de los sindicatos, con voluntad de diálogo. Es el planteamiento para ser ágiles y tenerla cuanto antes.

Ha prometido una Agencia de Desarrollo Económico y Empresarial ¿Cuál sería su estructura y funciones?

Aquí existía una Fundación y hay que hacer un replanteamiento de sus funciones. Quiero compartir con sindicatos y empresarios si es necesaria. Igual hoy hay que replanteárselo. Lo que surja saldrá del acuerdo social y lo que propongo es un gran Acuerdo por el Desarrollo Económico y Empresarial que desarrollará la Agencia.

Espero contar con la alianza de todas las administraciones y quiero sumar también a toda la oposición para que nos planteemos prioridades en materia de desarrollo social y económico. Hace falta asesoramiento especializado porque todas las ciudades vamos a competir por traer las inversiones a nuestro territorio. Aspiro a que sea una verdadera asistencia técnica.

Quiero centrarla en buscar inversiones sin olvidarme de las empresas que ya trabajan aquí y que cuente con una ventanilla para pymes y autónomos de la ciudad. Después una tercera pata: la conciencia desde la infancia de que somos una ciudad industrial que se está adaptando al siglo XXI. Que los niños comprendan la ciudad en la que viven y se interesen por su futuro profesional desde el punto de vista del desarrollo industrial, la innovación o la tecnología.

Hablando de inversiones, el proyecto de Silicio Ferrosolar que se anunció, está paralizado al menos hasta final de año. ¿Cuáles son sus noticias en torno a esta fábrica?

No he tenido oportunidad de reunirme con la empresa, pero sí de observar como ciudadana y tengo la impresión que han ralentizado las obras por decisiones económicas que afectan a su grupo…

¿Le preocupa?

Lo que me trasmiten es que hay interés por la ciudad y que lo mantienen. Marcaré en mi agenda reuniones con las principales empresas que están en la ciudad. Me interesa liderar en primera persona los proyectos económicos de la ciudad.

El apellido industrial va con Puertollano. Cada vez se habla más de cambio climático. ¿Qué impacto tendrá esta cuestión en su acción de gobierno?

Es que la industria del siglo XXI o es sostenible o no será. No debemos ni queremos dejar de ser ciudad industrial y ahora debemos abarcar otros sectores que vienen del ámbito de la innovación o la tecnología. Tenemos empresas pioneras como Elecnor Deimos o los tres grandes centros de investigación referente europeo y no conviene denunciar a la industria porque es garantía de estabilidad en el empleo, de riqueza en las ciudades. Insisto, la industria que viene no será la que hemos conocido.

"Aspiro a sacarle rendimiento turístico a una comarca que fue minera"

Se espera que la planta termosolar de ENCE entre en funcionamiento a finales de año. ¿Espera que la ciudad pueda disponer de más proyectos como este en la legislatura?

Sí porque tenemos las mejores condiciones y siempre que puedo animo a los inversores a conocer nuestra ciudad y nuestros polígonos: Dos millones de metros cuadrados en un nuevo polígono industrial, La Nava; una experiencia industrial de ciudad que sin duda apoya cualquier iniciativa que venga, un capital humano muy formado y una apuesta por nuevas energías, conocimiento, innovación…Ya se están trabajando algunos proyectos y con las ventajas de haber sido una ciudad minera que ha vivido del carbón y que también la ha sufrido.

Hasta 2027, Puertollano sigue estando en los acuerdos del carbón de gobierno de España. Ahora vamos a beneficiarnos del convenio de ocho millones de euros, firmado con la Junta y el Gobierno de España para mejora de infraestructuras en polígonos industriales y con bonificaciones para las empresas que quieran venir con hasta un 35% de su inversión.

En 2018 se restauró la zona de la antigua mina Emma por parte de Endesa con zonas de cultivo. Es una manera, como dice de reaprovechar, el pasado minero de la ciudad. ¿Tiene proyectos en este sentido?

Sí, aspiro a sacarle rendimiento a una comarca que ha sido minera. El turismo industrial lo podemos aprovechar. Hay zonas muy bonitas de la ciudad que devienen de ese pasado, como la zona del Pozo Norte, que ahora es un complejo deportivo en el que queremos seguir trabajando gracias a los fondos EDUSI. Y EL Museo de la Minería que habrá que poner en valor en el futuro. Ahora se trabaja en un problema en su estructura.

En su programa más UCLM, más UNED, la apuesta por la FP…Entiendo que quiere elevar el nivel de profesionalización de la ciudad… ¿Hacia qué sectores orientarlo?

Creo que tenemos que ser ágiles en la cualificación de los trabajadores y ellos en una permanente recualificación que exige el mercado. Aspiro a no renunciar a la alta investigación que ya tenemos en la ciudad y pido mayor implicación de la UCLM y de la UNED. Tengo el compromiso del presidente García-Page para que la nueva Agencia de Innovación contemplada en la Ley de Ciencia que el Gobierno envió al Consejo Consultivo tenga su sede en Puertollano.

Por otro lado, la FP es un campo en el que tenemos mucho que hacer como país. Me congratula que el presidente Sánchez ampliase el nombre del Ministerio de Educación con el de Formación, la UE nos reclama una cualificación específica en FP. Si estudiamos los índices de empleabilidad son muy positivos y quiero aprovechar sus ventajas para ofrecerlas a las empresas, con titulaciones que no están en otros lugares de la región.

Hoy tenemos un centro integrado de FP, el segundo de la región y creo que es un campo en el que avanzar y hacernos referencia.

Un plan para rehabilitación de viviendas del centro de la ciudad

En la pasada legislatura se puso en marcha un modelo piloto de viviendas públicas de alquiler en la ciudad. ¿Cómo está este tema y qué proyecto tiene usted en cuanto a vivienda?

He de revisar el estado de esos convenios para ver cómo se han desarrollado y hacer un diagnóstico, pero en materia de vivienda propongo hacer una ciudad más amable. Tenemos que rehabilitar el centro de la ciudad, hemos de aprovechar fondos ministeriales para que a la gente joven le resulte atractivo comprar en el centro. Nos será más fácil prestar servicios si tenemos a la ciudadanía concentrada.

Tengo previsto un plan de rehabilitación de las comunidades del centro de la ciudad para mejorar su habitabilidad. Además hemos de apostar por el autoconsumo y tengo previstas campañas de apoyo a los ciudadanos y a las comunidades de vecinos para que aprovechemos el cambio normativo, la sensibilidad del Gobierno de España respecto al autoconsumo y que, de ese modo, consigamos rebajar la factura eléctrica que pagan los ciudadanos que, en algunos casos es totalmente prohibitiva.

Por cierto, ¿cómo está y qué le parece a la alcaldesa el proyecto Cassandra, esa ciudad del futuro de la que se habló en la pasada legislatura?

Creo que no hay que cerrarse a ningún proyecto. Este lo es de iniciativa privada y todos los que puedan ser buenos para el desarrollo de la ciudad los apoyaremos. Pero insisto, es un proyecto privado y lo que podemos hacer desde las administraciones públicas es facilitarles la tramitación en el marco legislativo.

“Liberaremos del tráfico durante unas horas los domingos zonas céntricas de la ciudad”. Está en su programa electoral, en el que también habla de incidir en la peatonalización. ¿Es su intención abrir más el abanico de zonas peatonales?

Decía que la industria será sostenible o no lo será y a las ciudades les pasa lo mismo. No es que sea el futuro de nuestros hijos, es que es nuestro presente. Todos sufrimos ya los efectos del cambio climático y el planeta nos está llamando a gritos para que actuemos. Cada uno tenemos que hacerlo desde nuestro ámbito de responsabilidad. Desde nuestra vida privada y pública.

Quiero hacer de Puertollano una ciudad sostenible y asumir como propias las indicaciones de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Aspiro a ir peatonalizando la ciudad, un proceso que ya se ha iniciado y sobre todo cambiar la costumbre de mover el coche. No es tanto cambiar las infraestructuras de la ciudad, como la mentalidad.

Se creará un Consejo del Santo Voto, una tradición centenaria en Puertollano y quieren optar a su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial. ¿Con qué argumentos?

Es una tradición única, con muchos siglos detrás. Sostener las tradiciones es muy importante para sabe de dónde venimos. Nos hace tomar identidad como ciudad. Ahora que algunos territorios de nuestro país, recurren a derechos históricos, lo que creo que no hay que confrontar de unos territorios con otros, pero sí es importante generar señas de identidad que unan a la ciudad. Esta festividad sin duda lo hace.

Isabel Rodríguez, delante del Museo Cristina García Rodero, junto al Ayuntamiento de Puertollano

“En el presidente Page tengo un aliado, no renuncio a más compromisos por su parte”

Emiliano García-Page ha sido investido como presidente de Castilla-La Mancha. ¿Qué le pedirá como alcaldesa?

En el presidente Page tengo un aliado porque casi, casi es paisano: su mujer es natural de Puertollano y siempre se reivindica como uno más de la ciudad. Para mí ha sido muy importante su complicidad a la hora de afrontar el reto de ser la alcaldesa. Me da mucha tranquilidad saber que cuento con su respaldo.

Hay acuerdos a los que él ya se ha comprometido con la ciudad como la Agencia de Innovación de Castilla-La Mancha que estará en Puertollano, tenemos pendiente el desarrollo del proyecto del nuevo hospital o que seamos la referencia de la Formación Profesional. No renuncio a que se comprometa a alguna otra cuestión.

¿Y al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero?

Sí, sí…También le pido (risas). Tenemos una ventaja grande y es la situación financiera totalmente saneada de la Diputación. Eso hace que pueda apoyar a los ayuntamientos que tenemos más dificultades.

En cuanto a proyectos concretos, le he pedido que apoye a Puertollano como referente de la Formación Profesional en materia de infraestructuras y estamos pensando en una residencia de estudiantes para los alumnos menores de edad que tengan que cursar aquí la FP. Nos servirá para completar la oferta vinculada a cursos de verano o posgrados

Y sé que si necesito ayuda la tendré. Seguro que lanzaré algún que otro SOS al presidente de la Diputación. Hay temas que superan nuestras competencias y ya se ha posicionado del lado de Puertollano, como con la A-43 o su apuesta por el desarrollo energético que afecta a nuestro desarrollo empresarial.