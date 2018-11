Teresa Ribera promete "trabajo compartido" para que Puertollano "no pierda el tren de la industria"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido al Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) su "colaboración" y "trabajo compartido" para que la ciudad minera y la región no pierdan el "tren de la industria" en el marco de una "economía globalizada".

"Contad con nosotros", ha dicho este martes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y a la alcaldesa, Mayte Fernández, en el transcurso del acto de la firma del convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, que supondrá la llegada de más de ocho millones de euros para el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

Durante el acto, celebrado en el Museo Municipal Cristina García-Rodero, y ante un nutrido grupo de representantes empresariales, sindicales, políticos y sociales, Ribera ha recordado que la financiación de los proyectos está contemplada dentro del 'Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018', y que Puertollano ha sido incluido en el siguiente, que alcanza el horizonte de 2027, en el contexto del apoyo de la Unión Europea a comarcas carboníferas en proceso de cambio, con programas globales de ayudas que llegan a los 7.000 millones de euros.

Ribera ha valorado el papel de Puertollano como "ejemplo" de transición energética desde la minería hacia las energías renovables, "con todas las incertidumbres e incógnitas" que ello ha conllevado. En este sentido, ha destacado que la sociedad puertollanera, a pesar de las dificultades, se haya mostrado siempre "resistente, unida e innovadora", por lo que el ministerio que dirige, ha asegurado, no dudará en "poner el foco" en el municipio.

La "estratégica" industria de Puertollano

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido a la ministra su "compromiso" por incluir a Puertollano y Castilla-La Mancha en la estrategia de reconversión impulsada desde la Unión Europea tras el "bloqueo" al que fue sometido Puertollano con el gobierno del Partido Popular.

"La industria de esta ciudad es tan estratégica que siempre estará a salvo de coyunturas políticas", ha aseverado, al tiempo que ha destacado el convenio firmado este martes como un "punto de inflexión importante".

En este contexto, ha lamentado que se diera el "hachazo" a las primas a las renovables, una decisión del anterior Ejecutivo nacional que, a juicio del presidente, "costó 2.000 puestos de trabajos" en Puertollano. "No soy un fanático de las primas y no las reclamo pero si se impulsa una economía sobre esa base no se puede dar el hachazo a una ciudad como Puertollano", ha enfatizado.

En todo caso García-Page ha destacado el "trabajo" de la Junta de Comunidades por "regenerar" el tejido empresarial, un esfuerzo que ha fructificado, por ejemplo en la reconversión de la desaparecida central de ciclo combinado de Elcogas en una central térmica de biomasa; la llegada de Ferrosolar, que sustituirá a Silicio Solar; o que empresas del sector aeronáutico "se planteen opciones" relacionadas con Puertollano o el Aeropuerto de Ciudad Real.

"Lo necesita mi pueblo"

Antes, la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, recordaba que ha sido la primera vez en seis años que ha recibido a un ministro en la ciudad, un periodo en que Puertollano "se quedó fuera" de un convenio al que tenía un "derecho legítimo". Así, y tras hacer un recorrido histórico por la industria de la comarca, ha pedido a Ribera que apoye a este "proyecto colectivo" por la diversificación industrial en que se ha convertido Puertollano. "Hay esperanza de futuro para Puertollano, la industria es el motor de esta ciudad y lo seguirá siendo en el futuro; mi pueblo lo necesita, necesita expectativas de futuro", ha insistido ante la ministra.

En el acto también ha intervenido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien ha aludido a la eficacia de la "cooperación institucional" para "superar las dificultades inducidas en su momento por decisiones gubernamentales que acabaron con las renovables" y materializar, como en este caso, un acuerdo que tendrá "impacto" sobre el empleo.

En los mismos términos se ha expresado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha agradecido a la ministra su apoyo "ya que el actual Gobierno ha tardado cinco meses en proceder a esta firma que la región estuvo tres años reclamando sin éxito al PP". En este contexto, ha avanzado que el 27 de noviembre se reunirá la comisión bilateral de seguimiento de este acuerdo marco del carbón, donde se firmarán los respectivos convenios.

Este convenio, con una dotación de más de ocho millones de euros, conlleva cuatro actuaciones, de las que tres están dirigidas a la mejora de los polígonos industriales de la localidad, en los que se ejecutará el 95 por ciento de la inversión global. Dos de ellas se desarrollarán en el polígono industrial La Nava --asfaltado, iluminación, desbroce, señalización, circuito de videovigilancia y urbanización--, por importe de 6,5 millones de euros. Y una más en los polígonos SEPES y Aragonesas, por importe de 1,2 millones de euros. A todo ello se suma una actuación de mejora del carril bici que lleva del casco urbano a la Dehesa Boyal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aportará un 25% de la financiación. Este es el cuarto convenio firmado en el Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018, después de los formalizados con los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Aragón.