Guadalajara celebra su XXII Gala de Medio Ambiente con premios a la mejor y conducta ambiental

Ecologistas en Acción Guadalajara celebra este viernes su XXII Gala de Premios de Medio Ambiente a las 19 horas, en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara con la entrega de sus tradicionales premios a la peor y mejor conducta ambiental.

En el caso de los 'Premios Atila' a la peor conducta ambiental hay cinco nominados entre los que habrá un único ganador.

Entre esos nominados está la Unión Europea por “subvencionar proyectos que destruyen ecosistemas y el medio ambiente a través de los fondos EDUSI”, en concreto por aprobar y financiar el proyecto de la supuesta "recuperación" del Río Henares a su paso por Guadalajara.

El segundo de los nominados es el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por la promoción del nuevo polígono industrial ST-31 ubicado entre la N II y el río Henares y que según los ecologistas “que destrozará de forma irreparable el bosque de ribera del río Henares, uniéndose a la destrucción que se ha hecho de este entorno a su paso por Guadalajara, además de establecerse sobre unos suelos agrícolas muy fértiles y bien conservados”. Supondrá, añaden, “un deterioro paisajístico, aumento de producción de residuos y de consumo hídrico, entre otro graves e irreversibles impactos”.

Entre los nominados hay también dos departamentos de la Junta de Castilla-La Mancha. Tanto Santos López Tabernero, delegado provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, puesto que ostentaba el pasado año 2019, por “su fracaso en fijar población en el mundo rural, por fomentar y apoyar la ganadería intensiva en la provincia y por destrozar la naturaleza en el arreglo de los caminos rurales de sus competencias”.

Por otro lado, la Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara “por su nefasta gestión del arbolado próximo a las carreteras de la red regional en nuestra provincia: ha ordenado la tala indiscriminada de arbolado, el uso de herbicida y la no repoblación de árboles”.

Además, se nomina al Ministerio para la Transición Ecológica, “por continuar autorizando trasvases a pesar de la precaria situación de los embalses de cabecera y por no aprobar un nuevo Plan Hidrológico del Tajo ya que el Tribunal Supremo en sentencia del 11 de marzo lo anuló parcialmente y aduce que se encontró con una herencia recibida del gobierno anterior con unos caudales legales fijados que está costando deshacer”.

Premios a la 'Mejor Conducta Ambiental'

Este año, Ecologistas en Acción reconoce la labor a la 'Mejor Conducta Ambiental' en tres galardones. El Premio 'Mª José Gallego' será para el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Guadalajara, dedicado al cuidado del medio ambiente y cuya dedicación diaria merece una especial mención. "Su trabajo es especialmente meritorio teniendo en cuenta las dificultades que afrontan a diario, la escasez de recursos que sufren y la heterogeneidad de las tareas que desarrollan".

Por otro lado el Premio 'José Luis Sampedro' será para Francisco Martín Cadenas (Curro). Este agricultor ecológico abastece al grupo de consumo Alkalachofa. Está asentado en un pueblo de Guadalajara (Utande), "fomentando la agroecología y fijando población y actividad en el mundo rural, demostrando que con tesón y buenas ideas es posible el desarrollo de una sociedad rural viva y dinámica".

Finalmente, el Premio 'Ramón Fernández Durán' será para el Instituto de Educación Secundaria 'Aguas Vivas' de Guadalajara "por su implicación, fomento y apuesta en la educación y sensibilización ambiental, implementando novedosas actividades, así como la puesta en marcha de proyectos como el huerto escolar, la plantación de árboles, las señalizaciones..."

No solo premios, también música, cuentacuentos y mucho más

Este año presenta la gala el grupo Comando Teatral que, según la organización, "con su buen hacer" conducirá un evento en el que no faltarán las parodias o los vídeos para amenizar la entrega de premios.

También podrán escucharse en directo las canciones de Conchita, Briganthya y Guadspell Choir o la música más tradicional a ritmo de dulzaina y tamboril, con la participación del grupo de Dulzaineros Kalaveras. Y también Pep Bruno deleitará con sus narraciones.

En la entrega de premios participarán Olga Lucas, escritora y viuda de José Luis Sampedro, Pep Bruno, narrador oral de amplia trayectoria profesional y siempre comprometido con el medio ambiente, y Jaqueline Gómez, incansable activista en la defensa y promoción de la naturaleza, como demuestra su militancia en el Grupo de Guadalajara de WWF.

Este año, además, se hará entrega de los premios del segundo concurso 'Educación ambiental, Educación Fundamental', con el que se ha pretendido sensibilizar a más de 3.600 alumnos de 15 institutos de la provincia. "Esperamos haberlo conseguido", dice la organización. Muestra de ello son los más de 30 trabajos que hemos recibido entre los que hemos tenido que seleccionar tres de ellos y que son los que recibirán el diploma acreditativo y un premio de 100 euros para cada uno de ellos en material escolar.

Una gala solidaria para recaudar fondos

La entrada consistirá en un donativo de tres euros y la recaudación se destinará íntegramente a Asociación contra la Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas, que desde hace años trabaja para mejorar la calidad de vida de afectados y familiares, contribuyendo a romper el aislamiento que conlleva padecer una enfermedad de baja prevalencia, intentando crear una red de ayuda mutua para las familias que les facilite el manejo de la vida diaria con los enfermos.

Las entradas se pueden adquirir anticipadamente en la web y la taquilla del Teatro Buero Vallejo (c/ Cifuentes, 30. Guadalajara), en El Rincón Lento (C/ Marqués de Santillana, 13. Guadalajara) y en la tienda La Familia Ecológica (C/ Hnos. Ros Emperador, 19. Local 3. Guadalajara).