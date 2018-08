Lágrimas de San Lorenzo o Las Perseidas: cinco propuestas para verlas en Castilla-La Mancha

La lluvia de meteoros de las Perseidas, que sucede todos los años alrededor del 12 de agosto, tendrá su pico de actividad desde las 22.00 horas del domingo 12 hasta las 10.00 horas del lunes 13, tal como ha señalado el Obsevatorio Astronómico Nacional. Este año se prevé "excelente" para poder apreciar el fenómeno, debido a la luna nueva del 11 de agosto. Las 'lágrimas de San Lorenzo' son visibles en todo el hemisferio norte.

Los meteoros pueden llegar a superar los 50 kilómetros por segundo y se pueden llegar a ver hasta 200 por hora. Los momentos de máxima actividad suelen tener lugar las noches del 11 al 13 de agosto, pero se pueden ver desde mediados de julio hasta finales de agosto. Lo ideal es observarlas desde un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte; con estas condiciones se pueede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa.

En la provincia conquense, ha sido Astrocuenca la encargada de organizar dos observaciones astronómicas, con la colaboración del Museo regional de las Ciencias. 'Especial Perseidas' se enmarca dentro del programa 'Veranos astronómicos 2018' que se lleva a cabo en la Serranía de Cuenca que cuenta con la certificación de Destino Turístico Starlight. De este modo, la primera de ellas se realizará en la localidad de Ribagorda este viernes 10 de agosto y al día siguiente, sábado 11, en Las Majadas

Igualmente, se podrá disfrutar del planetario móvil en Ribatajada y en Portilla, también en los días 10 y 11 de agosto. Desde la asociación recuerdan que las Perseidas se consideran como una de las "mejores" lluvias de estrellas y que este año se prevé tener condiciones "ideales" para la conservación en los días 12 y 13 de agosto. Para ello, se aconseja desplazarse a un lugar con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades y esperar a que la vista se encuentre.

Las Perseidas también se podrán ver en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de la mano de la Asociación Daimeleña de Astronomía y con la colaboración del ayuntamiento ciudadrealeño. La cita será el 11 de agosto, a partir de las 22.00 horas. Se trata de una cita que el colectivo ha organizado en otros años, ofreciendo diversos telescopios para disfrutar de la experiencia.

En la provincia de Toledo, la Fundación Astrohita organiza, como todos los años, de una serie de actividades en el Observatorio para disfrutar de la noche, que incluye la proyección de un audiovisual y charlas para entender cómo se genera la lluvia de estrellas. Habrá también música ambiente para utilizar los telescopios TEDI+ de las instalaciones, en una noche astronómica negra, llamada así por la ausencia de Luna.

La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas. Se recomienda el uso de ropa cómoda, y llevar una silla, tumbona o hamaca, así como algo para picar. Se deberán mantener las luces al mínimo o utilizar luces de color roja. Dará comienzo a las 22:00 y se extenderá hasta la 1 de la mañana. El coste para los adultos es de 20 euros y 5 para los niños menores de 10 años. La reserva se debe hacer en: info@fundacionastrohita.org

En Albacete, la cita corre a cargo de la asociación astronómica Alba 5, un evento ya tradicional que tiene lugar en el observatorio astronómico municipal de Villatoya. El espacio se abrirá a partir de las 22.00 horas, la entrada es gratuita y no es necesario ningún material ya que se podrá disfrutar de las estrellas a simple vista. En caso de no poder salir, "sólo necesitan salir de los núcleos urbanos, huir de la contaminación lumínica. Si puede ser un lugar elevado, en alto, mejor" pero no es imprescindible. La recomendación es: "Llevarse algo cómodo para poder estar tumbado en el suelo", explican desde la asociación.

La empresa madrileña AstroAfición ha programado visitas en las próximas noches para observar Las Perseidas desde la localidad alcarreña de Guadalajara. La noche del 11 de agosto está completa, pero quedan citas para este viernes y domingo, con un coste de 25 euros. Se podrá contar con el radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes, dónde se ofrecerá una charla sobre la lluvia y también con una colección de verdaderos meteoritos para poder tocar los rastros celestes.