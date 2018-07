Las oposiciones dejarán sin cubrir plazas de profesores en Matemáticas, Física y Química y especialidades de FP

El proceso de oposiciones a Enseñanzas Medias en 2018 en Castilla-La Mancha, que se encuentra ahora en su segunda fase, terminará con decenas de plazas -de las 6.068 convocadas- sin cubrir debido a que el número de aprobados durante la primera fase, que continúa siendo eliminatoria en este concurso, no alcanza en algunas especialidades al de plazas ofertadas.

Tras terminar esta primera parte del concurso público, en la que los opositores han realizado un examen teórico y una prueba práctica, los aspirantes que han obtenido una puntuación mayor a un 5 (haciendo la media con estas dos pruebas siempre y cuando tengas una puntuación mínima de 2,5 puntos en cada una de ellas) pasan a una segunda fase en la que les toca presentar una programación didáctica de manera oral, así como desarrollar una unidad didáctica del curso escolar.

Para esta segunda parte de la oposición, ya hay especialidades en las que el número de aprobados es inferior al número de plazas ofertadas en la Comunidad Autónoma de cara al siguiente curso escolar. Este es el caso de la especialidad de profesores de Matemáticas, que cuenta con una oferta de 140 plazas y en la que solamente ahora optan a poder hacerse con ellas un total de 96 docentes, de los 516 aspirantes que se presentaron -un 18,6 por ciento de aprobados-, según los datos que ha recabado el sindicato de CCOO al finalizar la primera parte de las oposiciones.

Las plazas ofertadas para la especialidad de Física y Química tampoco serán cubiertas por completo ya que para las 85 que se ofertaban ya solo quedan 64 aspirantes tras haberse realizado la primera parte del concurso, en la que se presentaron un total de 433 docentes -un 14,78 % de aprobados-.

Esta situación también se da en distintas especialidades de Formación Profesional tales como Organización y Gestión Comercial -10 aprobados para 20 plazas tras presentarse a las pruebas 65 docentes-, Procesos Diagnósticos Clínicos -6 aprobados para 7 plazas tras presentarse 24 profesores-, Instalaciones Electrotécnicas -6 aprobados para 15 plazas tras presentarse 83 aspirantes- o Procesos Comerciales -12 aspirantes a 15 plazas tras presentarse 47 docentes al concurso oposición-.

Aspirantes y aprobados en la primera parte de las oposiciones

Gráfico elaborado por José Verdugo

Según explica a eldiarioclm.es el responsable de personal docente no universitario de CCOO en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Vaquero, las plazas que no sean cubiertas por los opositores no se repartirán entre los docentes que hayan suspendido la oposición sino que serán ocupadas el próximo curso escolar por profesores interinos. Asimismo, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, las plazas que no lleguen a cubrirse se sumarán a las plazas que se convoquen en futuros concursos de oposición.

En este sentido, el representante sindical lamenta que después de muchos años sin llevarse a cabo en la región unas oposiciones para Enseñanzas Medias, en los que ha habido “unas tasas de reposición muy bajas”, “surja la posibilidad de que algunas especialidades no se vayan a cubrir todas las plazas”.

“Las pruebas no eliminatorias evitan esto”, recalca Vaquero, que explica que el actual sistema de concurso posición “no valora lo suficiente la capacidad docente, la forma de actuar y trabajar de los profesores”, unos parámetros que, apunta, se pueden demostrar en la siguiente fase en la que los profesores tienen que exponer las unidades didácticas y presentar una programación anual.

Así, recuerda que CCOO instó al Ministerio de Educación a no establecer este tipo de pruebas eliminatorias, pero “se negó”. “Volvimos a insistir en no hacer pruebas eliminatorias y llevar a cabo un sistema de acceso más acorde a lo que se exige a un docente en el aula, más transparente, más claro y con más información de antemano a los profesores de cuáles son los criterios de calificación”, agrega el representante sindical.

No obstante, Vaquero no entra a valorar el papel que hayan tenido los tribunales de oposición en la calificación de estas pruebas que ha levantado las críticas de muchos interinos por “la escabechina” que también se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas como Madrid o Murcia.

Gráfico elaborado por José Verdugo

Con estos datos, resultará complicado que se pueden cubrir las plazas de todas las especialidades, en las que algunas de ellas el número que ha alcanzado la segunda fase del concurso está muy ajustado al número de plazas ofertadas, como es el caso de Economía -33 opositores en la segunda fase para 30 plazas-.

No obstante, Vaquero recuerda que el proceso de reclamación, para el que los opositores disponen de dos días para que la primera parte de la prueba puede volver a ser evaluada, está todavía abierto y las calificaciones podrían variar.