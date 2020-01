Multitudinaria concentración de "respeto y dolor" para rechazar el asesinato machista en Puertollano

"Numerosos vecinos" condenaron el primer asesinato machista registrado en Castilla-La Mancha durante este 2020 en una concentración en la Plaza de la Constitución de Puertollano. Los asistentes han mostrado su "respeto y dolor" por el asesinato de una mujer a manos de su pareja, vecina de la localidad.

La localidad minera vivió una jornada de luto oficial y de banderas a media asta que comenzaba con la convocatoria extraordinaria del Consejo Local de la Mujer, tras la cual se celebró la concentración, liderada por la alcaldesa, Isabel Rodríguez, quien ha dado lectura al manifiesto oficial del Ayuntamiento de Puertollano. A la misma se sumó la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, la subdelegada de Gobierno, María Ángeles Herrero y el delegado de Gobierno, Francisco Tierraseca, así como la directora general del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, diputados y senadores.



La alcaldesa, Isabel Rodríguez, reconoció que estas noticias duelen "más cuanto más cerca suceden" y agradeció a la ciudadanía que se ha vuelto a manifestar para mostrar "esa condena y rechazo a este tipo de violencias". “Puertollano es una ciudad comprometida con la igualdad y rechazamos todos los comportamientos machistas y más aún cuando su consecuencia más dramática es el asesinato de una mujer a manos de su pareja”, enfatizó.

Contra las fisuras políticas

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, afirmó que es un día de luto en Castilla-La Mancha y trasladó las condolencias a los familiares y amigos de la víctima abatida a tiros por su pareja sentimental por el mero hecho de ser mujer. Al respecto reivindicó la “dolorosa” estadística que se eleva a 1.035 mujeres y 35 niños a manos de sus parejas o exparejas desde que creó el registro en el 2003. Además, recalcó que se deben evitar fisuras entre fuerzas políticas y sociales, "ya que lo contrario supone un retroceso de décadas en la lucha contra la violencia machista".

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, aseguró que la sociedad necesita "rearmarse" para acabar con la violencia de género en un largo camino en el que hay que seguir trabajando en la mejora de los sistemas de protección y en la prevención a través de la educación.

También condenó este crimen machista que llena de "indignación, pena y rabia y de energía" para seguir trabajando para que no vuelva a suceder. “La violencia machista existe, deja mucho reguero de dolor y de sangre, que es la punta del iceberg, del sufrimiento de miles de mujeres y criaturas en España”.

Convenio de Estambul

Fernández planteó a la nueva ministra de igualdad, Irene Montero, la modificación legislativa y su adaptación al convenio de Estambul y se muestra confiada que este nuevo Gobierno lo hará más pronto que tarde, “porque la violencia de género es mucho más que la ejerce la pareja o la expareja contra una mujer. La violencia son las agresiones sexuales, son los maltratos hacia hijos para provocar dolor a la mujer. Hay muchas maneras de provocarlo, hacerlo desde la supremacía que se supone que tiene el machista”.

Otra de las propuestas que Fernández planteará en la próxima conferencia sectorial es que los menores que son víctimas directas o indirectas de violencia de género no tengan que ser obligados a ser visitados por los maltratadores condenados en firme “porque hemos detectado que les provoca una herida difícil de borrar”.

Además, la consejera apeló a la unidad de todas las fuerzas políticas “para evitar polémicas” y volvamos atrás porque la lucha para erradicar y eliminar la violencia de género ha supuesto muchos años de trabajo, esfuerzo y leyes y medios específicos que han resultado ser eficaces cuando hay denuncia de la víctima. “En este caso no existía y ante eso es muy difícil que las herramientas que la sociedad sea difícil luchar contra esa realidad”.

Asimismo aseveró que lo importante es que la sociedad esté dispuesta a acabar con este problema estructural tan grave de la violencia, que provoca tanto dolor y tantas miles de víctimas. “Mientras la desigualdad siga imperando entre hombres y mujeres la violencia de género va a seguir siendo una realidad”.

La violencia por "su nombre"

Por último, José Manuel Caballero, presidente de la Diputación Provincial, afirmó que hay que ser claros y contundentes en la denuncia, “no se pueden buscar seudónimos, no se puede intentar pervertir el lenguaje para no decir lo que es una verdad lo que es violencia machista. Muertes a manos de hombres que se consideran superiores a las mujeres, que no se puede negar y disimular”.

También reclamó unidad sin fisuras y confía en que la sociedad está más concienciada que algunas fuerzas políticas.”Todas las muertes que se producen en nuestro país consecuencia de la violencia machista sea en el lugar que sea nos duelen igual y tenemos que estar todas las administraciones, instituciones, partidos políticos y sociedad en general unidos frente a esta lacra”.