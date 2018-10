¿Política o fútbol?: el PP castellano-manchego la lía en Twitter con el hashtag #NúñezPresidente

El Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado su anécdota en las redes sociales. El PP regional decidió utilizar en Twitter el hashtag #NúñezPresidente para impulsar la figura de Paco Núñez, su nuevo líder en sustitución de María Dolores de Cospedal, durante sus intervenciones en la tribuna parlamentaria. Pero muchos internautas se llevaron una sorpresa al verlo: pensaron que esta etiqueta, durante varias horas en la lista de trending topics, se debía al regreso del expresidente del Barça.

El único Nuñez que me viene a la cabeza cuando veo #NuñezPresidente de TT pic.twitter.com/s8UiMwXnnu

En llegir #NuñezPresidente, no em digueu que no hi heu pensat.... pic.twitter.com/xirEGnjBvo