"Rugido" entre los jóvenes por "lo más valioso" por lo que se puede luchar: "un futuro"

"Entre toda la juventud, un rugido; entre toda la población, un clamor. Y todas juntas, gritamos por lo más valioso por lo que una persona puede luchar: un futuro". Así comenzaba el discurso que el movimiento Firdays For Future Albacete leyó frento a la Subdelegación de Gobierno de la capital provincial, texto con el que querían reclamar que el "sistema actual en el que nos están hundiendo no es sostenible de ninguna manera".

"El planeta no es su monopolio y que la acción del individuo, aunque valiosa, no es nada si tenemos a todo un entramado en contra de nosotras". Por eso, advertían de que la crisis climática "no es sino la otra cara de la moneda" de una crisis de los recursos en las que las "más damnificadas siempre serán las mismas; las más pobres". Pero, advertían también, lo serán las más jóvenes.

Por eso, hacían un llamamiento para seguir el ejemplo de Greta Thunberg para "elevar las voces a una y luchar por el cambio de sistema, por la transición ecológica, por el freno de la subida de las temperaturas, porque se nos escuche". "Nuestro futuro está en marcha", concluían. Según datos de la Consejería de Educación, cerca del 40% de los alumnos de educación pública se han acogido a la huelga mientras que apenas un 2% de los estudiantes de educación privada han seguido la convocatoria de huelga.

Toledo

Toledodiario

La ciudad de Toledo ha congregado la mañana de este viernes diversas concentraciones en apoyo a la Huelga Mundial por el Clima convocada para este 27 de septiembre. El Sindicado de Estudiantes de Toledo, comerciantes del Casco Histórico, sindicatos o la Corporación toledana han participado en diversos actos que culminarán con la manifestación convocada por ‘Alianza por el Clima Toledo’ a partir de las 19.00 horas en el parque de Safont, desde donde arrancará una marcha hasta la plaza de Zocodover.

“¡Hasta los pulmones de tantas emisiones!, ¡Gobiernos culpables, sistema responsable!”, han sido algunas de las reivindicaciones que se han podido escuchar en la plaza de Zocodover en la concentración promovida por el Sindicato de Estudiantes y en la que han participado universitarios, estudiantes de ESO o trabajadores.

“Creemos que el principal culpable de la crisis que se está produciendo en el planeta es el sistema capitalista”, ha señalado Álvaro Gallego, responsable de este sindicato, que ha apuntado directamente a “la intolerable” situación del río Tajo a su paso por Toledo y ha pedido “responsabilidad” al Gobierno de España para concretar acciones contra el cambio climático.

Cerca de un centenar de jóvenes se sumaron a la convocatoria de concentración en Tomelloso, en la Plaza de España. Dentro de las reivindicaciones que se llevaron a cabo, señalaron la necesidad de contar con más contenedores para separar los distintos resiudos en un punto tan céntrico de la localidad como la plaza en la que se han reunido. También han presentado el movimiento para aquellos asistentes que no conociesen lo que era la huelga por el clima.