Estos son los 'notables' de la nueva Ejecutiva del PP de Castilla-La Mancha sin Cospedal

Trece hombres y nueve mujeres compondrán la nueva Ejecutiva regional del PP de Castilla-La Mancha, entre los que destacan los nombres de la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos; los diputados regionales Lorenzo Robisco, Lola Merino, Claudia Alonso y Carolina Agudo; y el presidente del PP de Talavera de la Reina, Santiago Serrano. Durante su discurso aún como candidato, Francisco Núñez, el que será sucesor de María de Cospedal al frente del partido, ha desgranado el resto de nombres que le acompañarán en este órgano cuando sea elegido presidente, aunque no ha precisado los cargos que ocuparán ni tampoco los que estarán en la estructura de dirección, como su secretario o secretaria general. Estas dudas se despejarán en próximos días.

Así, están en la lista el alcalde de Membrilla, Manuel Borja; el toledano Francisco Javier Bravo; el alcalde de Miguel Esteban, Pedro Casas; la presidenta del PP de Argamasilla de Alba, Sonia Gómez; el vicepresidente de la Diputación de Cuenca, Julián Huete; y el vicesecretario de Organización del PP de Guadalajara, Alfonso Esteban. Completan el organigrama el alcalde de Belinchón, Jesús López Castejón; el alcalde de Minaya, Juanjo Grande; el concejal toledano José López Gamarra; la diputada nacional por Albacete Carmen Navarro; la ciudadrealeña Pruden Medina; el secretario general del PP de Guadalajara Juan Pablo Sánchez; o el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra. Cierran la lista Raquel Olivar, Clara Plaza y Francisco Vizcaíno.

Entre los asistentes al cónclave estaba Carlos Velázquez, adversario de Núñez en las primarias que, sin embargo, no consiguió pasar de la primera vuelta de votaciones y que además no se encuentra entre el listado de 'notables' de la Ejecutiva, aunque todavía podría entrar en la dirección. A él se ha dirigido Núñez, quién ha asegurado: "En el PP no sobra nadie, y en el PP de Castilla-La Mancha hacemos falta todos". No sólo a Velázquez iban dirigidas estas palabras. Ha señalado que en esta etapa que hoy comienza todos son importantes: "Desde el diputado regional, el alcalde y el concejal, el afiliado que acaba de hacerlo y el que comenzó hace 40 años".

Carlos Velázquez, en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha La Cerca, imagen cedida

Renovación generacional y territorialidad

Ya desde el inicio de la campaña Núñez siempre ha destacado que el suyo era un proyecto de renovación generacional y este domingo, durante la presentación de su candidatura ha insistido de nuevo en ello. La otra gran apuesta de Núñez es potenciar la "territorialidad", tras lo que ha hecho un repaso del valor y la riqueza de cada una de las provincias, desde Guadalajara hasta Albacete, pasando por los "olivos de Ciudad Real". "Estoy orgulloso de Castilla-La Mancha".

Es por ello que creará un Consejo de Territorialidad, para que "toda esta riqueza nos permita trabajar y ser más fuertes". "Quiero un PP que esté pueblo a pueblo, calle a calle, puerta a puerta, vecino a vecino", ha dicho. Y ha pedido a todo el partido "tocar a las puertas, escuchar a las gentes y construir el gran proyecto de coalición", porque "es posible ganar las elecciones autonómicas".

"Terrorismo y familia"

Paco Núñez ya es el sucesor de Cospedal después de que los 1500 asistentes al Congreso regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha hayan ratificado su candidatura, la única después de que ganara holgadamente en la primera vuelta de las primarias, dejando sin opciones al toledano Carlos Velázquez, su único rival.

Este domingo ha presentado su proyecto ante los asistentes al Palacio de Congresos de Albacete donde ha recuperado el terrorismo y los valores familiares. “Nosotros estamos con las víctimas y no con los terroristas”, ha dicho Núñez tras recordar al concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, y también ha querido volver a los valores familiares porque "en la familia es donde empieza todo".

Por cierto que Núñez ha querido defender a los cargos del PP de la región, que dice que "está repleto de personas honradas, humildes y trabajadoras que dan la cara", toda vez que ha asegurado que en este partido, bajo su mandato, "no hay lugar para corruptos"