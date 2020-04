Solicitan al Gobierno regional medidas urgentes para evitar daños en los cultivos por especies de caza mayor

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido medidas urgentes para evitar daños de especies de caza mayor en las explotaciones agropecuarias de la región a través de un escrito a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Esto se produce una vez que la región ya ha aprobado la declaración de emergencia cinegética para el conejo de monte en muchos municipios de la región con el fin de poder evitar los daños en los cultivos.

La organización agraria ha explicado que las especies de caza mayor como el jabalí también están ocasionando numerosos estragos en los cultivos, más teniendo en cuenta que no se está realizando ningún control cinegético como consecuencia del estado de alarma. No obstante, han puntualizado que no solo los jabalíes están haciendo estragos, sino otras tantas especies de caza mayor, como el corzo o el ciervo y que, por tanto, deberían contemplarse a la hora de actuar.

Tras esta situación, han solicitado que se activen cuanto antes las medidas que el Gobierno regional suele poner en marcha cuando se detecta el incremento de los daños en las explotaciones y adaptar la normativa a las medidas de control y prevención de la COVID- 19.

Las modalidades de caza para el control de daños suelen ser los recechos y esperas diurnas y nocturnas, que se practican de forma individual y que, por tanto, son más apropiadas para cumplir con los requisitos y condiciones derivados de la alarma sanitaria, ha explicado la organización agraria.

El pasado 14 de abril, el Gobierno nacional remitió a todas las comunidades autónomas una comunicación por la cual se recomendaba “mantener el control poblacional de jabalíes, debido a los problemas causados por su proliferación en las explotaciones agrarias” y, de hecho, otras regiones ya han tomado medidas para evitar no solo daños en las explotaciones agrarias, sino también para impedir la difusión de enfermedades en la cabaña ganadera.