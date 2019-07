UPA advierte de la “dramática” situación que viven todos los cultivos de secano de la región por la falta de agua

Los efectos del cambio climático han llegado y los agricultores son conscientes de ello, especialmente por la evidente sequía que deja a los cultivos de la región en una situación “dramática”, tal y como ha asegurado el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Albacete, Ramón Sáez. “Tenemos el tercer año con menos pluviometría del siglo y tenemos una de las primaveras más calurosas de las últimas décadas”, asegura el responsable de la UPA en la provincia.

La falta de agua afecta a casi todos los cultivos de secano. Las previsiones muestran que el cereal puede tener una pérdida del 30% y en la región y en el caso de Albacete un 20%, aunque desde UPA dicen que las cifras puedan ser más altas. “La sequía ha hecho que el cereal no haya habido rendimientos de la estimación prevista”, explica Sáez que asegura que a esta mala situación “le añadimos la crisis de los precios”.

Tampoco se libra el olivar. Según el responsable de la UPA albaceteña, este cultivo se ha visto perjudicado por las altas temperaturas que han dado lugar a una “mala cosecha” con un descenso en la producción del 40%.

A esta realidad no escapa el almendro. El cultivo que ha proliferado en los últimos años en la provincia de Albacete cuenta con una previsión de cosecha “similar a la de la campaña anterior” pero no se descarta “que vaya a menos”. En este caso la sequía no es la causante, lo es otra consecuencia del cambio climático, las heladas a destiempo que se produjo en la región en plena primavera dejando, finalmente, un 30% menos de producción total de almendra.

También la fruta espera un año malo en producción que, además también sufre unos precios “que no logramos entender”.

Malas expectativas para el viñedo

El vino, uno de los cultivos estrella de la región, no va a escapar de los estragos del clima. Si el año pasado la producción fue de 50 millones de litros “entre vino y mosto”, esa cifra no se espera para la presente campaña.

“En determinadas comarcas no hay tanta producción”, advierte Sáez, que asegura que ya está habiendo problemas en varias comarcas. Un ejemplo es La Manchuela donde se han registrado en las últimas semanas temperaturas de hasta 42 grados que hicieron que algunos racimos se secaran.

“Creemos que la producción de uva va a ser media o incluso media baja”, insiste. Por lo tanto no hay buenas expectativas para el cultivo.

Más sequía, más costes para el ganado y menos ganancia

No solo el campo propiamente dicho se ve afectado por una situación de baja pluviometría y elevadas temperaturas. “En el sector ganadero la falta de pastos está haciendo que suplementar al ganado de forma alternativa”, explica Sáez. Es decir, los ganaderos tienen que usar piensos para poder alimentar a un ganado al que también hay que llevar agua. ” Todo eso eleva los costes de producción, que sin embargo no se repercute en el precio de leche o carne.”