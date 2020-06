Valdepeñas: García Carrión impugna los estatutos de la Denominación mientras Félix Solís le acusa de "competencia desleal"

Sigue el enfrentamiento y la polémica en la Denominación de Origen Valdepeñas. Mientras Bodegas García Carrión ha impugnado judicialmente los estatutos de la DO Valdepeñas por "ser antidemocráticos y permitir a Félix Solís vetar todas las medidas de transparencia que se han propuesto contra el fraude denunciado”, el grupo Félix Solís le ha reprochado su "descarada ofensiva comercial y de competencia desleal como ya hiciera contra otras marcas reputadas".

Ambos a través de nota de prensa ha alimentado la polémica iniciada ya hace meses y que marcaba un nuevo episodio cuando el pasado lunes, el sector productor de la DO, integrado por ASAJA, COAG, UPA y por las cooperativas agroalimentarias, anunciaba intención de causar baja en la Junta Directiva por los problemas que viene arrastrando en los últimos años. Además, se declaraban incapaces de poder cambiar el funcionamiento de esta DO sometida a una paralización casi total de su capacidad de gestión por la “guerra comercial” abierta entre las principales empresas que conforman dos de sus principales asociaciones de la rama comercializadora: ASEVIVALDEPEÑAS (Asociación Comarcal de Empresarios Vitivinícolas de las zonas de producción y crianza de la Denominación de Origen Valdepeñas), a la que pertenece Bodegas Vinartis del Grupo García Carrión, y AVIVAL ( Asociación Vinícola Industrial de Valdepeñas), a la que pertenece, Félix Solís.

Un día después, Bodegas García Carrión, que no asistió a la última reunión de la Junta Directiva de la DO, mostraba su apoyo a todas las asociaciones agrarias y se adhería al comunicado emitido por las entidades.

Así, la Bodega ha impugnado judicialmente los estatutos de la DO Valdepeñas por "ser antidemocráticos y permitir a Félix Solís vetar todas las medidas de transparencia que se han propuesto contra el fraude denunciado".

También señalaba en un comunicado que esta situación "no se debe a una guerra comercial" de estas bodegas con Félix Solís, "como se quiere transmitir por aquellas personas que tienen el poder de solucionarlo".

Tras ello, Félix Solís S.L., ha tildado de "hipócrita" estas declaraciones, añadiendo que este grupo "se opone reiteradamente ante el Consejo Regulador que se haga la trazabilidad de sus vinos".

Considera que J. García Carrión ha iniciado una “campaña de desprestigio contra la Denominación de Origen y contra nuestro grupo, con informaciones totalmente tergiversadas”.

Felix Solis ha recordado que “los votos en la Interprofesional del Consejo Regulador de la DO se dividen a partes iguales entre productores (asociaciones agrarias) y bodegas, con un 50% de votos cada una de las dos partes. Cualquier acuerdo requiere partes de votos según sus Estatutos Sociales que fueron aprobados por unanimidad. Es un sistema de aprobación que busca crear consensos y responde al modelo del resto de Interprofesionales (DO Rioja funciona así, DO La Mancha, la OIV Organización Interprofesional del Vino de España recién constituida también)".

"Queremos remarcar, que las graves acusaciones vertidas contra el sector y contra bodegas concretas por parte de AVIVAL, la asociación creada y controlada por el empresario José García Carrión responde, como ya es sabido por todos, a una descarada ofensiva comercial y de competencia desleal como ya hiciera en el pasado contra otras marcas reputadas", prosigue el comunicado de Félix Solis.

Por último, ha recordado haber sido una de las bodegas que, a través de la asociación Asevivaldepeñas, ha pedido ya al Consejo Regulador hasta en cuatro ocasiones la contratación de una empresa especializada que efectúe análisis de trazabilidad para que pueda conocerse la equivalencia entre vino "criado" según el parque de barricas y ventas reales "que ponga a cada operador en su lugar".

"Cabe destacar que Bodegas Vinartis SA (grupo J. García Carrión) se ha opuesto de forma sistemática y hasta el día de hoy a la contratación de ninguna empresa especializada independiente para ese análisis", ha concluido.