Los primeros precios publicados para la uva con fuertes descensos indignan a los viticultores

Los viticultores y la asociaciones agrarias han mostrado su indignación tras la pulicación de los primeros precios de a uva con unas bajas respecto a años anteriores que en algunos casos llega al 14%. Además, la organización ASAJA apunta posibles prácticas irregulares y valorará la posibilidad de presentar una demanda o denuncia para que se investiguen posibles prácticas irregulares.

Así, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, tras la publicación de los primeros precios para la uva por parte de las mayores bodegas de la región, considera injustificada la bajada, del entorno del 14 % o aún mayor para determinadas variedades; dada la situación de estabilidad del mercado, el moderado nivel de existencias y las previsiones de cosecha media. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha pedirá también a la AICA que examine la alineación exacta que se da en alguno de los precios publicados.

Los primeros precios hechos públicos por las principales bodegas particulares de la región contemplan bajadas del precio de la uva que se mueven en el entorno del 14% para la tempranillo y airén, aunque otras variedades, sobre todo las de mayor precio, sufren recortes mucho mayores. Los precios quedarían, para el grueso de la producción de la región, por debajo de los costes de producción, que se moverían según las estimaciones de Unión de Uniones entre los 0,023 y los 0,27 €/kilogrado, colocando a los viticultores en situación de pérdidas en esta campaña.

Unión de Uniones se pregunta para que sirve que el Consejero de Agricultura se vanaglorie cada año de los records de exportación de vino que la región bate cada año y de los millones de subvenciones públicas que concede a la industria vinícola para comercialización y promoción, si finalmente los beneficios del mercado no repercuten a los viticultores de la región. La organización pide a la Consejería de Agricultura, que no conceda subvenciones a aquellas industrias privadas que no se comprometan a un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena del sector vitivinícola y a unos precios dignos para los productores. “Ni un euro de subvenciones públicas para aquellas industrias que arruinan a los viticultores de la región” han expresado desde la organización, que optarían porque se destinaran esos fondos a financiar mejor las iniciativas de las cooperativas y del pequeño tejido empresarial.

Por otro lado, la organización llama la atención sobre la exacta alineación de precios que se da en esta campaña, como en otras anteriores, para ciertas variedades y destinos. Tal como solicitó a la AICA que investigará la ausencia de precios que se estaba dando hasta hoy con las operaciones de vendimia ya iniciadas, la organización trasladará también a la Agencia la coincidencia de rebajas en los precios, que se está dando en un contexto de mercado que a juicio de Unión de Uniones no lo justificaría, para que estime la procedencia o no de su comunicación a las autoridades de competencia.

Posibles prácticas irregulares

Asimimismo, la organización agraria ASAJA CLM ha explicado que resulta sospecho que las tablillas que recogen los precios de las uvas en las puertas de las bodegas compradoras se hayan publicado al mismo tiempo y con cantidades semejantes en las distintas zonas de la región.

ASAJA CLM ha denunciado públicamente que la información de los precios se ha dado con la vendimia ya iniciada, a pesar de que la Ley de la Cadena Agroalimentaria establece la obligación de los operadores de dar a conocer al viticultor los precios de su producto antes de entregar la cosecha. Incluso, ha asegurado, algunas industrias aún no han facilitado las cantidades, y otras, han podido firmar contratos previos con precios referenciados a los de las tablillas y/o con primas sin especificar.

Por estos motivos, el Comité Ejecutivo Regional de la organización agraria, que se reunirá el jueves en Toledo, valorará la posibilidad de presentar una demanda o denuncia para que se investiguen posibles prácticas irregulares ante las Administraciones competentes, como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Consejería de Agricultura.

La posibilidad de unos precios de la uva alterados, según ASAJA CLM, perjudica seriamente a los agricultores y a la clarificación del mercado y pide a las Administraciones que no miren a otro lado y actúen con urgencia. Además, ha asegurado que los precios publicados no se ajustan a las circunstancias del mercado y de producción actuales, puesto que las existencias de vino en bodegas y cooperativas son prácticamente nulas y las exportaciones están siendo favorables, y una alteración puede suponer insuperables pérdidas económicas para los viticultores.

Finalmente, la organización agraria decidirá el jueves las actuaciones a seguir con el fin de proteger los derechos e intereses de los viticultores y ha insistido en que cualquier deficiencia o anomalía que detecte en las operaciones de compraventa de uva, mosto y vino, serán trasladadas a las Administraciones competentes para que tomen las medidas oportunas.